Кельтський гороскоп дерев на 16 листопада 2025 року: Ракам — душевне відновлення, Стрільцям — новий імпульс

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають завершити старі процеси, наповнитись енергією і зберегти рівновагу перед зимовим спокоєм.

Дерева-покровителі

Овни — Береза

Береза допомагає очистити внутрішній простір. День сприятливий для спокійних справ і природного оновлення.

Тельці — Ясен

Ясен укріплює впевненість у власних рішеннях і підтримує спокійну послідовність у діях.

Близнята — Маслина

Маслина сприяє душевній гармонії. Ви відчуваєте, як внутрішній баланс поступово повертається.

Раки — Липа

Липа дарує тепло й ніжність. День ідеальний для емоційного відновлення та щирих розмов із близькими.

Леви — Бук

Бук допомагає розставити пріоритети й тримати фокус. Ви легко бачите, які кроки варто зробити далі.

Діви — Осика

Осика очищує від непотрібного хвилювання, підтримує легкість і внутрішнє розслаблення.

Терези — Горобина

Горобина дарує душевний спокій і доброту. День підходить для відновлення гармонії у стосунках.

Скорпіони — Смерека

Смерека укріплює енергію, допомагає тримати внутрішню стабільність у глибоких процесах.

Стрільці — Клен

Клен приносить новий імпульс і натхнення. Ви відчуваєте, що готові зробити перший крок до змін.

Козороги — Дуб

Дуб підтримує витривалість і силу духу. Це день для тихих, але впевнених рішень.

Водолії — Верба

Верба навчає гнучкості й прийняття. Іноді краще відпустити контроль і дозволити подіям розгортатися природно.

Риби — Слива

Слива дарує емоційну м’якість і відчуття миру. День для творчості або спокійного самозаглиблення.

16 листопада 2025 року — це день внутрішнього підсумку. Осінь завершує свій цикл, і ми разом із нею готуємось до нового етапу. Дерева цього дня підтримують спокій, усвідомленість і вдячність за прожите.

