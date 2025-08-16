- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 16 серпня 2025 року: Скорпіонам — глибина, Стрільцям — оновлений рух
16 серпня 2025 року — день, коли внутрішня рефлексія органічно поєднується з готовністю рушити вперед.
Природа підказує: стабільність із глибинним усвідомленням формують фундамент для ефективних змін. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають у пошуку гармонії між зосередженістю та рухом.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — дуб: міцна опора, здатність залишатися стійким і в глибині роздумів, і в активному русі.
Телець — каштан: тепло, відновлення через емоційну щедрість, внутрішній розквіт у спокої.
Близнята — береза: оновлення погляду, сприйняття світу з легкою душею, свіжі ідеї.
Рак — верба: внутрішня чуттєвість, прозорість почуттів і гнучкість у взаємодії.
Лев — горіх: сила харизми, творчий блиск і здатність зігрівати інших своєю присутністю.
Діва — горобина: чутливість до деталей, зцілення через уважні вчинки.
Терези — осика: адаптація до обставин, внутрішня врівноваженість у змінах.
Скорпіон — тис: проникливий погляд, трансформаційна сила, інтуїтивна глибина.
Стрілець — клен: відкриття нових горизонтів, активність і внутрішня свобода.
Козоріг — самшит: дисципліна і прагматизм, планування з урахуванням глибинних цілей.
Водолій — гліцинія: творче оновлення, прагнення до незвичного й натхненність.
Риби — плющ: плавний зв’язок зі світом, емпатія й оновлення через чуттєвий контакт.
16 серпня — день глибоких усвідомлень і виважених рухів уперед. Дерева-покровителі допомагають поєднати внутрішню силу і чутливість, підтримуючи на шляху до оновлення та нових можливостей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
