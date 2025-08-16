Кельтський гороскоп дерев на 16 серпня 2025 року: Скорпіонам — глибина, Стрільцям — оновлений рух

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Природа підказує: стабільність із глибинним усвідомленням формують фундамент для ефективних змін. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають у пошуку гармонії між зосередженістю та рухом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — дуб : міцна опора, здатність залишатися стійким і в глибині роздумів, і в активному русі.

Телець — каштан : тепло, відновлення через емоційну щедрість, внутрішній розквіт у спокої.

Близнята — береза : оновлення погляду, сприйняття світу з легкою душею, свіжі ідеї.

Рак — верба : внутрішня чуттєвість, прозорість почуттів і гнучкість у взаємодії.

Лев — горіх : сила харизми, творчий блиск і здатність зігрівати інших своєю присутністю.

Діва — горобина: чутливість до деталей, зцілення через уважні вчинки.

Терези — осика : адаптація до обставин, внутрішня врівноваженість у змінах.

Скорпіон — тис : проникливий погляд, трансформаційна сила, інтуїтивна глибина.

Стрілець — клен : відкриття нових горизонтів, активність і внутрішня свобода.

Козоріг — самшит : дисципліна і прагматизм, планування з урахуванням глибинних цілей.

Водолій — гліцинія : творче оновлення, прагнення до незвичного й натхненність.

Риби — плющ: плавний зв’язок зі світом, емпатія й оновлення через чуттєвий контакт.

16 серпня — день глибоких усвідомлень і виважених рухів уперед. Дерева-покровителі допомагають поєднати внутрішню силу і чутливість, підтримуючи на шляху до оновлення та нових можливостей.

