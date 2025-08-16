ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 16 серпня 2025 року: Скорпіонам — глибина, Стрільцям — оновлений рух

16 серпня 2025 року — день, коли внутрішня рефлексія органічно поєднується з готовністю рушити вперед.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Природа підказує: стабільність із глибинним усвідомленням формують фундамент для ефективних змін. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають у пошуку гармонії між зосередженістю та рухом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — дуб: міцна опора, здатність залишатися стійким і в глибині роздумів, і в активному русі.

  • Телець — каштан: тепло, відновлення через емоційну щедрість, внутрішній розквіт у спокої.

  • Близнята — береза: оновлення погляду, сприйняття світу з легкою душею, свіжі ідеї.

  • Рак — верба: внутрішня чуттєвість, прозорість почуттів і гнучкість у взаємодії.

  • Лев — горіх: сила харизми, творчий блиск і здатність зігрівати інших своєю присутністю.

  • Діва — горобина: чутливість до деталей, зцілення через уважні вчинки.

  • Терези — осика: адаптація до обставин, внутрішня врівноваженість у змінах.

  • Скорпіон — тис: проникливий погляд, трансформаційна сила, інтуїтивна глибина.

  • Стрілець — клен: відкриття нових горизонтів, активність і внутрішня свобода.

  • Козоріг — самшит: дисципліна і прагматизм, планування з урахуванням глибинних цілей.

  • Водолій — гліцинія: творче оновлення, прагнення до незвичного й натхненність.

  • Риби — плющ: плавний зв’язок зі світом, емпатія й оновлення через чуттєвий контакт.

16 серпня — день глибоких усвідомлень і виважених рухів уперед. Дерева-покровителі допомагають поєднати внутрішню силу і чутливість, підтримуючи на шляху до оновлення та нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

