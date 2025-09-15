ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 16 вересня 2025 року: Близнятам — легкість у справах, Скорпіонам — внутрішня сила

16 вересня 2025 року — день, коли варто поєднувати гнучкість у діях з умінням тримати внутрішній баланс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як залишатися відкритими до нового й водночас зберігати впевненість у собі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — сосна: витривалість і стабільність у повсякденних справах.

  • Телець — бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.

  • Близнята — осика: легкість у справах і гнучкість у спілкуванні.

  • Рак — клен: нові ідеї та натхнення у творчості.

  • Лев — маслина: гармонія у стосунках і миролюбність.

  • Діва — в’яз: порядок і дисципліна допоможуть завершити важливі завдання.

  • Терези — липа: душевний комфорт і теплі взаємини.

  • Скорпіон — дуб: внутрішня сила і впевненість у власних рішеннях.

  • Стрілець — яблуня: тепло й оптимізм у повсякденних подіях.

  • Козоріг — горобина: здатність підтримувати інших і турбота про близьких.

  • Водолій — слива: гармонія у внутрішньому світі та емоційний баланс.

  • Риби — виноградна лоза: час отримати задоволення від результатів своєї праці.

16 вересня 2025 року стане днем, коли легкість у діях поєднується зі стійкістю. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, врівноважити емоції та впевнено крокувати вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
435
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie