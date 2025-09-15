- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 16 вересня 2025 року: Близнятам — легкість у справах, Скорпіонам — внутрішня сила
16 вересня 2025 року — день, коли варто поєднувати гнучкість у діях з умінням тримати внутрішній баланс.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як залишатися відкритими до нового й водночас зберігати впевненість у собі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — сосна: витривалість і стабільність у повсякденних справах.
Телець — бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.
Близнята — осика: легкість у справах і гнучкість у спілкуванні.
Рак — клен: нові ідеї та натхнення у творчості.
Лев — маслина: гармонія у стосунках і миролюбність.
Діва — в’яз: порядок і дисципліна допоможуть завершити важливі завдання.
Терези — липа: душевний комфорт і теплі взаємини.
Скорпіон — дуб: внутрішня сила і впевненість у власних рішеннях.
Стрілець — яблуня: тепло й оптимізм у повсякденних подіях.
Козоріг — горобина: здатність підтримувати інших і турбота про близьких.
Водолій — слива: гармонія у внутрішньому світі та емоційний баланс.
Риби — виноградна лоза: час отримати задоволення від результатів своєї праці.
16 вересня 2025 року стане днем, коли легкість у діях поєднується зі стійкістю. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, врівноважити емоції та впевнено крокувати вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
