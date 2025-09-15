Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як залишатися відкритими до нового й водночас зберігати впевненість у собі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — сосна: витривалість і стабільність у повсякденних справах.

Телець — бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.

Близнята — осика: легкість у справах і гнучкість у спілкуванні.

Рак — клен: нові ідеї та натхнення у творчості.

Лев — маслина: гармонія у стосунках і миролюбність.

Діва — в’яз: порядок і дисципліна допоможуть завершити важливі завдання.

Терези — липа: душевний комфорт і теплі взаємини.

Скорпіон — дуб: внутрішня сила і впевненість у власних рішеннях.

Стрілець — яблуня: тепло й оптимізм у повсякденних подіях.

Козоріг — горобина: здатність підтримувати інших і турбота про близьких.

Водолій — слива: гармонія у внутрішньому світі та емоційний баланс.

Риби — виноградна лоза: час отримати задоволення від результатів своєї праці.

16 вересня 2025 року стане днем, коли легкість у діях поєднується зі стійкістю. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, врівноважити емоції та впевнено крокувати вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

