Кельтський гороскоп дерев на 16 жовтня 2025 року: Овнам — сила волі, Терезам — натхнення
16 жовтня 2025 року — день внутрішнього піднесення та емоційної ясності. Енергії середини місяця підтримують упевненість у власних силах, допомагають завершувати справи й відновлювати душевну рівновагу.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти гармонію між розумом і серцем.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила волі, впевненість і відчуття власної стабільності.
Телець — Горобина: тепло, щирість і підтримка у взаєминах.
Близнята — Кипарис: внутрішня зосередженість і спокій, який надихає.
Рак — Осика: легкість у спілкуванні, уміння відпускати напругу.
Лев — Маслина: гармонія, дипломатичність і врівноваженість у рішеннях.
Діва — Граб: увага до деталей, концентрація й продуктивність.
Терези — Клен: натхнення, творче бачення й прагнення до гармонії.
Скорпіон — Бук: мудрість і здатність приймати виважені рішення.
Стрілець — Липа: душевність, ніжність і щирість у діях.
Козоріг — Сосна: витривалість і стабільність у досягненні цілей.
Водолій — Верба: інтуїція, емоційна гнучкість і довіра до життя.
Риби — Слива: внутрішній спокій, ніжність і відновлення після напруження.
16 жовтня 2025 року — день гармонії, коли дерево-покровитель кожного знака допомагає знайти свою точку рівноваги. Це слушний момент для усвідомлених рішень, творчості та зміцнення внутрішньої опори.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
