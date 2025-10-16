Кельтський гороскоп дерев на 16 жовтня 2025 року: Овнам — сила волі, Терезам — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти гармонію між розумом і серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила волі, впевненість і відчуття власної стабільності.

Телець — Горобина : тепло, щирість і підтримка у взаєминах.

Близнята — Кипарис : внутрішня зосередженість і спокій, який надихає.

Рак — Осика : легкість у спілкуванні, уміння відпускати напругу.

Лев — Маслина : гармонія, дипломатичність і врівноваженість у рішеннях.

Діва — Граб : увага до деталей, концентрація й продуктивність.

Терези — Клен : натхнення, творче бачення й прагнення до гармонії.

Скорпіон — Бук : мудрість і здатність приймати виважені рішення.

Стрілець — Липа : душевність, ніжність і щирість у діях.

Козоріг — Сосна : витривалість і стабільність у досягненні цілей.

Водолій — Верба : інтуїція, емоційна гнучкість і довіра до життя.

Риби — Слива: внутрішній спокій, ніжність і відновлення після напруження.

16 жовтня 2025 року — день гармонії, коли дерево-покровитель кожного знака допомагає знайти свою точку рівноваги. Це слушний момент для усвідомлених рішень, творчості та зміцнення внутрішньої опори.

