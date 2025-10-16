ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кельтський гороскоп дерев на 16 жовтня 2025 року: Овнам — сила волі, Терезам — натхнення

16 жовтня 2025 року — день внутрішнього піднесення та емоційної ясності. Енергії середини місяця підтримують упевненість у власних силах, допомагають завершувати справи й відновлювати душевну рівновагу.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти гармонію між розумом і серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила волі, впевненість і відчуття власної стабільності.

  • Телець — Горобина: тепло, щирість і підтримка у взаєминах.

  • Близнята — Кипарис: внутрішня зосередженість і спокій, який надихає.

  • Рак — Осика: легкість у спілкуванні, уміння відпускати напругу.

  • Лев — Маслина: гармонія, дипломатичність і врівноваженість у рішеннях.

  • Діва — Граб: увага до деталей, концентрація й продуктивність.

  • Терези — Клен: натхнення, творче бачення й прагнення до гармонії.

  • Скорпіон — Бук: мудрість і здатність приймати виважені рішення.

  • Стрілець — Липа: душевність, ніжність і щирість у діях.

  • Козоріг — Сосна: витривалість і стабільність у досягненні цілей.

  • Водолій — Верба: інтуїція, емоційна гнучкість і довіра до життя.

  • Риби — Слива: внутрішній спокій, ніжність і відновлення після напруження.

16 жовтня 2025 року — день гармонії, коли дерево-покровитель кожного знака допомагає знайти свою точку рівноваги. Це слушний момент для усвідомлених рішень, творчості та зміцнення внутрішньої опори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

