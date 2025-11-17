Кельтський гороскоп дерев на 17–23 листопада 2025 року: Ракам — м’якість, Козорогам — стабільність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева цього періоду підтримують внутрішній баланс, вдячність і готовність завершити рік із мудрістю.

Прогноз для всіх знаків

Овни — Ясен

День за днем ви відчуваєте, як відновлюється впевненість і цілеспрямованість. Ясен допомагає тримати курс, не піддаючись сумнівам.

Тельці — Береза

Береза очищує від втоми й допомагає відновити сили. Тиждень гармонійний для самопіклування і сповільнення темпу.

Реклама

Близнята — Клен

Клен пробуджує цікавість і легкість. Добре розпочинати невеликі проєкти або спілкування, яке надихає.

Раки — Липа

Липа розкриває м’якість і турботу. Ви особливо чутливі до емоцій інших — спрямовуйте цю енергію на підтримку.

Леви — Горобина

Горобина зміцнює душевний спокій і допомагає зберегти врівноваженість. Час підбивати підсумки, не перевантажуючи себе.

Діви — Маслина

Маслина навчає діяти спокійно й дипломатично. Ваша сила цього тижня — у м’якому слові та мудрому кроці.

Реклама

Терези — Верба

Верба підтримує інтуїцію. Ви легко відчуваєте настрій ситуацій і можете уникнути конфліктів.

Скорпіони — Смерека

Смерека додає витривалості. Це тиждень, коли стабільність важливіша за швидкість.

Стрільці — Бук

Бук структурує ваші плани. Ви можете чітко побачити, що справді варте уваги, а що час відпустити.

Козороги — Дуб

Дуб укріплює стабільність і віру у власні сили. Тиждень для тихого, але впевненого поступу вперед.

Реклама

Водолії — Кипарис

Кипарис підтримує спокійну рішучість. Ви готові рухатися далі, але без метушні.

Риби — Слива

Слива дарує емоційне оновлення. Це час, коли душа прагне краси, тепла і щирості у всьому.

17–23 листопада 2025 року — тиждень внутрішнього миру. Ми завершуємо осінній цикл, залишаючи позаду те, що віджило. Дерева цього періоду допомагають знайти рівновагу між відпусканням і натхненням, між минулим і тим, що готується народитися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.