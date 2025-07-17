Кельтський календар дерев / © ТСН.ua

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17 липня у кельтському гороскопі дерев під знаком в’яза — дерево миру, балансу, спостережливості й внутрішньої організованості. Це час спокою, виваженості рішень, глибокого усвідомлення й гармонії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Індивідуальні поради для кожного знака:

Овен (береза)

Сьогодні варто сфокусуватися на стратегії та довгострокових планах – ваші лідерські якості працюватимуть ефективніше, якщо ви діятимете з холодною головою.

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Телець (яблуня)

Цей день підсилить ваші ніжність, організованість і здатність слухати себе. Гарний момент, щоб обговорити фінансові чи стосункові справи з близькими — але без поспіху.

Близнята (глід)

Глід доповнить ваше вміння слухати інших — і дозволить краще передавати свої думки. Сприймайте спілкування як дзеркало: воно дасть корисні підказки.

Рак (в’яз)

Ваш день! Ваша стихія прямо резонує із деревом в’яз. Спробуйте зосередитися на внутрішньому балансі — будь-то родина, дім чи особисті межі. Сьогодні можливе розв'язання давніх питань.

Лев (сосна)

Хоча ваша стихія — сосна, в'яз цього дня як дерево дня додасть вам мудрості. Ймовірні несподівані інтуїтивні прозріння — дозволяйте їм просвітлювати важливі ситуації.

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Діва (ліщина)

Ліщина підсилює вашу допоміжну роль і розуміння деталей. Це гарний час для аналізу, навчання або організації важливих процесів.

Терези (кипарис)

Ваш баланс знайде новий рівень. Кипарис навчає вдячності тиші і терпінню — це день, щоб слухати себе і створювати гармонію в стосунках.

Скорпіон (горобина)

Ваш інтенсивний внутрішній світ може знайти гармонію через в’яз. Сьогодні сприятливо для глибокої рефлексії, дивно м’якої, але продуктивної.

Стрілець (бузина)

Бажання до розширення світогляду варто поєднати із внутрішньою організацією: філософські роздуми стануть конструктивними.

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Козоріг (береза)

Ваш практичний початок підсилить в’яз, даючи нову структуру і внутрішню організованість. Ідеально для налагодження процесів та домашніх планів.

Водолій (в’яз)

В’яз врівноважує вашу інноваційність. Якщо сьогодні приготувався прорив — подумайте, як його вбудувати в реальність і не розпорошитися.

Риби (верба)

День сьогодні надає вам внутрішню опору, якої часто не вистачає водяній вербі. Це гарний день для емоційного заспокоєння, візуалізацій, інтуїтивного мистецтва та медитацій. Якщо вчора ви почувались розгублено — сьогодні знайдеться тиха пристань.

Поради на день

Приділіть увагу плануванню: нехай ваші дії будуть виваженими.

Використовуйте можливість залучити внутрішню чутливість і розум.

Гармонія між роздумом і чуттям дозволить ухвалювати гідні рішення.

Тож, якщо вам потрібен баланс, спокій і глибоке розуміння — 17 липня 2025 під деревом в’яза саме те, що потрібно.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.