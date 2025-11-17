Кельтський гороскоп дерев на 17 листопада 2025 року: Тельцям — стабільність, Водоліям — нові ідеї

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева цього дня допомагають зміцнити опору, знайти натхнення у простих речах і довіритись власній інтуїції.

Дерева-покровителі

Овни — Бук

Бук допомагає зібрати сили та навести порядок у справах. Ви знову відчуваєте контроль над тим, що раніше здавалось розпорошеним.

Тельці — Дуб

Дуб укріплює стабільність і впевненість у власному напрямку. Добре займатися практичними справами.

Близнята — Осика

Осика очищує емоції й заспокоює розум. День сприятливий для легкого відпочинку й перезавантаження.

Раки — Липа

Липа приносить душевний комфорт. Варто побути поруч із тими, хто вас надихає або просто любить.

Леви — Смерека

Смерека додає внутрішньої сили й допомагає уникнути метушні. Сьогодні добре завершувати, а не починати.

Діви — Горобина

Горобина заспокоює і додає м’якого світла у ваші думки. Ви знаходите рівновагу між розумом і почуттями.

Терези — Верба

Верба вчить гнучкості. Замість протистояти змінам, дозвольте їм розгорнутись природно — так ви збережете гармонію.

Скорпіони — Маслина

Маслина підтримує мир у серці та допомагає відновити добрі стосунки. День сприятливий для розмов і примирень.

Стрільці — Береза

Береза дає легкість і натхнення. Ви відчуваєте, що готові до нового, але без поспіху.

Козороги — Кипарис

Кипарис укріплює внутрішню стійкість. Добре завершувати справи, що вимагали витримки.

Водолії — Клен

Клен відкриває нові ідеї та допомагає побачити нестандартні рішення. День для творчого мислення.

Риби — Слива

Слива заспокоює душу й наповнює ніжністю. Час для внутрішньої тиші й лагідного прийняття.

17 листопада 2025 року — день внутрішньої зібраності. Осінь готує нас до зими, і разом із нею ми вчимося сповільнюватись, слухати себе і шукати гармонію у простоті. Дерева цього дня підтримують м’який баланс між спокоєм і натхненням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

