Кельтський гороскоп дерев на 17 вересня 2025 року: Ракам — душевна ніжність, Козорогам — впевненість у собі
17 вересня 2025 року — день, коли емоційна чутливість поєднується з внутрішньою силою.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти гармонію у стосунках і водночас упевнено рухатися до своїх цілей.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Ясен: ясність думки та рішучість у справах.
Телець — Липа: тепло у взаєминах і душевний затишок.
Близнята — Клен: нові ідеї й натхнення у спілкуванні.
Рак — Слива: чутливість, ніжність і внутрішня гармонія.
Лев — В’яз: логіка і порядок у повсякденних завданнях.
Діва — Горобина: підтримка близьких і щирість у почуттях.
Терези — Бук: мудрість і здатність бачити перспективу.
Скорпіон — Сосна: витривалість і стабільність у важливих процесах.
Стрілець — Дуб: сила й упевненість у власних рішеннях.
Козоріг — Кипарис: врівноваженість і внутрішня впевненість.
Водолій — Маслина: гармонія й миролюбність у спілкуванні.
Риби — Осика: легкість у змінах і гнучкість у взаєминах.
17 вересня 2025 року сприятиме поєднанню сили та чутливості. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між емоційними потребами та практичними завданнями, підтримуючи внутрішню гармонію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
