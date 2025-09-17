ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 17 вересня 2025 року: Ракам — душевна ніжність, Козорогам — впевненість у собі

17 вересня 2025 року — день, коли емоційна чутливість поєднується з внутрішньою силою.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти гармонію у стосунках і водночас упевнено рухатися до своїх цілей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Ясен: ясність думки та рішучість у справах.

  • Телець — Липа: тепло у взаєминах і душевний затишок.

  • Близнята — Клен: нові ідеї й натхнення у спілкуванні.

  • Рак — Слива: чутливість, ніжність і внутрішня гармонія.

  • Лев — В’яз: логіка і порядок у повсякденних завданнях.

  • Діва — Горобина: підтримка близьких і щирість у почуттях.

  • Терези — Бук: мудрість і здатність бачити перспективу.

  • Скорпіон — Сосна: витривалість і стабільність у важливих процесах.

  • Стрілець — Дуб: сила й упевненість у власних рішеннях.

  • Козоріг — Кипарис: врівноваженість і внутрішня впевненість.

  • Водолій — Маслина: гармонія й миролюбність у спілкуванні.

  • Риби — Осика: легкість у змінах і гнучкість у взаєминах.

17 вересня 2025 року сприятиме поєднанню сили та чутливості. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між емоційними потребами та практичними завданнями, підтримуючи внутрішню гармонію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

