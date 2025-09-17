Кельтський гороскоп дерев на 17 вересня 2025 року: Ракам — душевна ніжність, Козорогам — впевненість у собі

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти гармонію у стосунках і водночас упевнено рухатися до своїх цілей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Ясен : ясність думки та рішучість у справах.

Телець — Липа : тепло у взаєминах і душевний затишок.

Близнята — Клен : нові ідеї й натхнення у спілкуванні.

Рак — Слива : чутливість, ніжність і внутрішня гармонія.

Лев — В’яз : логіка і порядок у повсякденних завданнях.

Діва — Горобина : підтримка близьких і щирість у почуттях.

Терези — Бук : мудрість і здатність бачити перспективу.

Скорпіон — Сосна : витривалість і стабільність у важливих процесах.

Стрілець — Дуб : сила й упевненість у власних рішеннях.

Козоріг — Кипарис : врівноваженість і внутрішня впевненість.

Водолій — Маслина : гармонія й миролюбність у спілкуванні.

Риби — Осика: легкість у змінах і гнучкість у взаєминах.

17 вересня 2025 року сприятиме поєднанню сили та чутливості. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між емоційними потребами та практичними завданнями, підтримуючи внутрішню гармонію.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.