Кельтський гороскоп дерев на 17 жовтня 2025 року: Тельцям — стабільність, Водоліям — легкість

Дерева-покровителі кельтський гороскоп допоможуть знайти силу у простоті та мудрість у тиші.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Граб : зібраність і концентрація допоможуть розібратися у важливих справах.

Телець — Смерека : стабільність, спокій і підтримка внутрішнього ритму.

Близнята — Горобина : доброзичливість і тепло у спілкуванні.

Рак — Липа : ніжність, гармонія та відчуття дому, де б ви не були.

Лев — Осика : легкість у прийнятті змін і звільнення від напруження.

Діва — Маслина : мудрість і врівноваженість у справах.

Терези — Верба : інтуїція і гнучкість у міжособистісних стосунках.

Скорпіон — Дуб : сила духу і впевненість у власних діях.

Стрілець — Клен : натхнення, відкритість і бажання творити.

Козоріг — Бук : стабільність, логічність і далекоглядність.

Водолій — Яблуня : легкість, внутрішня свобода й щирість у словах.

Риби — Слива: душевний спокій, ніжність і віра в краще.

17 жовтня 2025 року стане днем, коли варто відпочити від поспіху. Дерева-покровителі підтримають внутрішню гармонію, допоможуть повернути ясність думок і відчути силу спокою, який несе середина осені.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.