Кельтський гороскоп дерев на 17 жовтня 2025 року: Тельцям — стабільність, Водоліям — легкість
17 жовтня 2025 року — день, коли енергії осені налаштовують на внутрішній спокій. Це слушний час, щоб відновити рівновагу, звернути увагу на себе й не поспішати з рішеннями.
Дерева-покровителі кельтський гороскоп допоможуть знайти силу у простоті та мудрість у тиші.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Граб: зібраність і концентрація допоможуть розібратися у важливих справах.
Телець — Смерека: стабільність, спокій і підтримка внутрішнього ритму.
Близнята — Горобина: доброзичливість і тепло у спілкуванні.
Рак — Липа: ніжність, гармонія та відчуття дому, де б ви не були.
Лев — Осика: легкість у прийнятті змін і звільнення від напруження.
Діва — Маслина: мудрість і врівноваженість у справах.
Терези — Верба: інтуїція і гнучкість у міжособистісних стосунках.
Скорпіон — Дуб: сила духу і впевненість у власних діях.
Стрілець — Клен: натхнення, відкритість і бажання творити.
Козоріг — Бук: стабільність, логічність і далекоглядність.
Водолій — Яблуня: легкість, внутрішня свобода й щирість у словах.
Риби — Слива: душевний спокій, ніжність і віра в краще.
17 жовтня 2025 року стане днем, коли варто відпочити від поспіху. Дерева-покровителі підтримають внутрішню гармонію, допоможуть повернути ясність думок і відчути силу спокою, який несе середина осені.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
