Кельтський гороскоп дерев на 18–24 серпня 2025 року: Тельцям — гармонія, Стрільцям — нові можливості

18–24 серпня 2025 року — період, коли енергії природи спонукають до балансу між внутрішнім світом і зовнішніми діями. Це час, коли варто більше прислухатися до себе, але й не боятися рухатися вперед.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти стабільність і водночас відкривати нові горизонти.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі тижня

  • Овен — осика: чутливість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися до змін.

  • Телець — береза: м’якість і гармонія, час для емоційного відпочинку.

  • Близнята — клен: натхнення, легкість у справах, нові творчі ідеї.

  • Рак — каштан: тепло й підтримка від близьких, відновлення через емоційні зв’язки.

  • Лев — горіх: внутрішня сила та харизма, що відкривають нові можливості.

  • Діва — горобина: уважність до деталей, здатність знайти баланс навіть у дрібницях.

  • Терези — дуб: стабільність і впевненість, що допомагають приймати правильні рішення.

  • Скорпіон — тис: інтуїція і глибина — ваші головні союзники цього тижня.

  • Стрілець — клен: розширення горизонтів, нові можливості та яскраві відкриття.

  • Козоріг — самшит: дисципліна і витримка, що дозволяють упевнено йти вперед.

  • Водолій — гліцинія: творче натхнення і свіже бачення ситуацій.

  • Риби — плющ: емпатія і духовна чутливість, які відкривають нові шляхи.

18–24 серпня — тиждень рівноваги і натхнення. Дерева-покровителі вказують на потребу в гармонії, але й дарують енергію для рішучих кроків. Це вдалий час для того, щоб поєднати чутливість із силою й сміливо будувати подальший шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

