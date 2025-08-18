- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 18–24 серпня 2025 року: Тельцям — гармонія, Стрільцям — нові можливості
18–24 серпня 2025 року — період, коли енергії природи спонукають до балансу між внутрішнім світом і зовнішніми діями. Це час, коли варто більше прислухатися до себе, але й не боятися рухатися вперед.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти стабільність і водночас відкривати нові горизонти.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі тижня
Овен — осика: чутливість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися до змін.
Телець — береза: м’якість і гармонія, час для емоційного відпочинку.
Близнята — клен: натхнення, легкість у справах, нові творчі ідеї.
Рак — каштан: тепло й підтримка від близьких, відновлення через емоційні зв’язки.
Лев — горіх: внутрішня сила та харизма, що відкривають нові можливості.
Діва — горобина: уважність до деталей, здатність знайти баланс навіть у дрібницях.
Терези — дуб: стабільність і впевненість, що допомагають приймати правильні рішення.
Скорпіон — тис: інтуїція і глибина — ваші головні союзники цього тижня.
Стрілець — клен: розширення горизонтів, нові можливості та яскраві відкриття.
Козоріг — самшит: дисципліна і витримка, що дозволяють упевнено йти вперед.
Водолій — гліцинія: творче натхнення і свіже бачення ситуацій.
Риби — плющ: емпатія і духовна чутливість, які відкривають нові шляхи.
18–24 серпня — тиждень рівноваги і натхнення. Дерева-покровителі вказують на потребу в гармонії, але й дарують енергію для рішучих кроків. Це вдалий час для того, щоб поєднати чутливість із силою й сміливо будувати подальший шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
