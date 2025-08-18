Кельтський гороскоп дерев на 18–24 серпня 2025 року: Тельцям — гармонія, Стрільцям — нові можливості

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти стабільність і водночас відкривати нові горизонти.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі тижня

Овен — осика : чутливість у спілкуванні й уміння швидко адаптуватися до змін.

Телець — береза : м’якість і гармонія, час для емоційного відпочинку.

Близнята — клен : натхнення, легкість у справах, нові творчі ідеї.

Рак — каштан: тепло й підтримка від близьких, відновлення через емоційні зв’язки.

Лев — горіх : внутрішня сила та харизма, що відкривають нові можливості.

Діва — горобина : уважність до деталей, здатність знайти баланс навіть у дрібницях.

Терези — дуб : стабільність і впевненість, що допомагають приймати правильні рішення.

Скорпіон — тис : інтуїція і глибина — ваші головні союзники цього тижня.

Стрілець — клен : розширення горизонтів, нові можливості та яскраві відкриття.

Козоріг — самшит : дисципліна і витримка, що дозволяють упевнено йти вперед.

Водолій — гліцинія : творче натхнення і свіже бачення ситуацій.

Риби — плющ: емпатія і духовна чутливість, які відкривають нові шляхи.

18–24 серпня — тиждень рівноваги і натхнення. Дерева-покровителі вказують на потребу в гармонії, але й дарують енергію для рішучих кроків. Це вдалий час для того, щоб поєднати чутливість із силою й сміливо будувати подальший шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

