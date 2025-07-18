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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 18 липня 2025 року: Ракам — підтримка верби, Стрільцям — емоційне прозріння, а Козорогам — нове розуміння себе
Це день м’яких дій, душевних прозрінь і чутливого спілкування.
18 липня енергію дня задає верба — дерево інтуїції, внутрішньої чутливості та емоційного потоку. У кожного знаку — своя деревна підказка кельтського гороскопа дерев.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овнам — зупинка в гущі подій
Дерево: береза
Сьогодні важливо знайти паузу. Навіть якщо навколо вирує життя, дозвольте собі відновитися і знайти сенс у тиші. Береза підтримує оновлення через усамітнення.
Тельцям — тепло у словах
Дерево: яблуня
Яблуня підсилює ваше прагнення до краси й комфорту. Сьогодні ідеальний день для романтичних виявів і м’якого вирішення суперечностей. Ваш голос лікує.
Близнятам — мова серця
Дерево: горобина
Горобина відкриває вам доступ до глибших сенсів у словах. Не поспішайте з відповідями — дослухайте, що стоїть за мовчанням інших. Ваше слово сьогодні — як магія.
Ракам — сила інтуїції
Дерево: верба
Ваша енергетика зливається з денною. Верба заглиблює в емоції, відкриває серце і дає силу ніжності. Це день для відновлення зв’язку з собою, водою, мріями і родом.
Левам — м’яке лідерство
Дерево: в’яз
В’яз додає вам шляхетності й стриманості. Сьогодні не варто блищати — краще бути підтримкою для тих, хто поруч. Вас почують навіть без гучних заяв.
Дівам — довіра до почуттів
Дерево: ясен
Ясен закликає відкласти аналіз і логіку. День вимагає чуттєвості й довіри до власних переживань. Те, що ви відчуєте — і є істина.
Терезам — гармонія у просторі
Дерево: глід
Глід допомагає відновити баланс. Ваш дім, стосунки й душевний стан потребують вирівнювання. Зробіть щось красиве й значуще — це принесе спокій.
Скорпіонам — проникливість без різкості
Дерево: бузина
Бузина дає змогу бачити глибше, але закликає до обережності. Не тисніть — сьогодні ваша сила в ніжності. Те, що здається слабкістю, виявиться мудрістю.
Стрільцям — розмова із собою
Дерево: вільха
Вільха веде вас у внутрішній діалог. День сприятливий для медитації, щоденника або довгої прогулянки на самоті. Ваш внутрішній голос хоче сказати важливе.
Козорогам — м’яка трансформація
Дерево: дуб
Дуб зазвичай асоціюється з твердістю, але сьогодні він виявляє свою гнучку сторону. Дозвольте собі переосмислити цінності — не все треба тримати до останнього.
Водоліям — чуттєва відкритість
Дерево: тополя
Тополя підіймає душу вгору, допомагаючи вловити тонкі сигнали майбутнього. Ви відчуваєте настрої простору — довіряйте цим передчуттям і не втрачайте м’якість.
Рибам — душевна синхронізація
Дерево: верба
Сьогодні ви як ніколи у своєму елементі. Верба дарує вам повну гармонію з потоком життя. Малюйте, мрійте, слухайте музику — ваша душа просить мистецтва і ніжності.
18 липня — день, коли м’якість сильніша за контроль. Енергія верби торкається кожного, допомагаючи побачити світ через призму душі. Пам’ятайте: те, що ви відчуваєте, — вже відповідь.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.