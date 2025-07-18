Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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18 липня енергію дня задає верба — дерево інтуїції, внутрішньої чутливості та емоційного потоку. У кожного знаку — своя деревна підказка кельтського гороскопа дерев.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овнам — зупинка в гущі подій

Дерево: береза

Сьогодні важливо знайти паузу. Навіть якщо навколо вирує життя, дозвольте собі відновитися і знайти сенс у тиші. Береза підтримує оновлення через усамітнення.

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Тельцям — тепло у словах

Дерево: яблуня

Яблуня підсилює ваше прагнення до краси й комфорту. Сьогодні ідеальний день для романтичних виявів і м’якого вирішення суперечностей. Ваш голос лікує.

Близнятам — мова серця

Дерево: горобина

Горобина відкриває вам доступ до глибших сенсів у словах. Не поспішайте з відповідями — дослухайте, що стоїть за мовчанням інших. Ваше слово сьогодні — як магія.

Ракам — сила інтуїції

Дерево: верба

Ваша енергетика зливається з денною. Верба заглиблює в емоції, відкриває серце і дає силу ніжності. Це день для відновлення зв’язку з собою, водою, мріями і родом.

Левам — м’яке лідерство

Дерево: в’яз

В’яз додає вам шляхетності й стриманості. Сьогодні не варто блищати — краще бути підтримкою для тих, хто поруч. Вас почують навіть без гучних заяв.

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Дівам — довіра до почуттів

Дерево: ясен

Ясен закликає відкласти аналіз і логіку. День вимагає чуттєвості й довіри до власних переживань. Те, що ви відчуєте — і є істина.

Терезам — гармонія у просторі

Дерево: глід

Глід допомагає відновити баланс. Ваш дім, стосунки й душевний стан потребують вирівнювання. Зробіть щось красиве й значуще — це принесе спокій.

Скорпіонам — проникливість без різкості

Дерево: бузина

Бузина дає змогу бачити глибше, але закликає до обережності. Не тисніть — сьогодні ваша сила в ніжності. Те, що здається слабкістю, виявиться мудрістю.

Стрільцям — розмова із собою

Дерево: вільха

Вільха веде вас у внутрішній діалог. День сприятливий для медитації, щоденника або довгої прогулянки на самоті. Ваш внутрішній голос хоче сказати важливе.

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Козорогам — м’яка трансформація

Дерево: дуб

Дуб зазвичай асоціюється з твердістю, але сьогодні він виявляє свою гнучку сторону. Дозвольте собі переосмислити цінності — не все треба тримати до останнього.

Водоліям — чуттєва відкритість

Дерево: тополя

Тополя підіймає душу вгору, допомагаючи вловити тонкі сигнали майбутнього. Ви відчуваєте настрої простору — довіряйте цим передчуттям і не втрачайте м’якість.

Рибам — душевна синхронізація

Дерево: верба

Сьогодні ви як ніколи у своєму елементі. Верба дарує вам повну гармонію з потоком життя. Малюйте, мрійте, слухайте музику — ваша душа просить мистецтва і ніжності.

18 липня — день, коли м’якість сильніша за контроль. Енергія верби торкається кожного, допомагаючи побачити світ через призму душі. Пам’ятайте: те, що ви відчуваєте, — вже відповідь.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.