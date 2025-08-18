- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 18 серпня 2025 року: Тельцям — душевний спокій, Скорпіонам — уважність до деталей
18 серпня 2025 року — день, коли важливо зробити паузу, аби відчути внутрішню гармонію.
18 серпня 2025 року — день емоційного осмислення та внутрішньої рівноваги. Енергія природи підказує: тепер важливо спочатку відчути, а потім вирішити. Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть балансувати між чуттям і дією, давши силу не поспішати — і знаходити своє місце в потоці змін.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — осика: гнучкість в емоціях, адаптація до настрою дня, делікатне почуття ситуації
Телець — береза: м’якість оновлення, бажання почати з чистого листа, душевний відпочинок
Близнята — клен: натхнення в обміні ідеями, здатність бачити новизну в звичному
Рак — каштан: тепло внутрішніх зв’язків, підтримка через близькість, душевна відкритість
Лев — в’яз: внутрішня структура в творчості, ясність намірів у діях, сила уваги до деталей
Діва — горобина: зцілення через турботу, увага до дрібниць, емоційне розуміння
Терези — осика: чутливість у взаємодії, гнучкий підхід до конфліктів, баланс настрою
Скорпіон — тис: інтуїтивна глибина, стійкість у внутрішніх процесах, проникливе розуміння
Стрілець — дуб: стабільність у рухові, внутрішня опора для нових кроків
Козоріг — горобина: відповідальна турбота, опора у сімейних чи професійних справах
Водолій — гліцинія: творчий потік, натхнення у спільному розвитку, нові ідеї
Риби — плющ: духовна чутливість, глибокий зв’язок із середовищем, інтуїтивне зцілення
18 серпня — день, коли душевна м’якість і внутрішня сила йдуть пліч-о-пліч. Дерева-покровителі надихають не поспішаючи прислухатися до себе, діяти з виміряною щирістю та зберігати внутрішню гармонію на шляху до цілей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.