Кельтський гороскоп дерев на 18 серпня 2025 року: Тельцям — душевний спокій, Скорпіонам — уважність до деталей

18 серпня 2025 року — день, коли важливо зробити паузу, аби відчути внутрішню гармонію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

18 серпня 2025 року — день емоційного осмислення та внутрішньої рівноваги. Енергія природи підказує: тепер важливо спочатку відчути, а потім вирішити. Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть балансувати між чуттям і дією, давши силу не поспішати — і знаходити своє місце в потоці змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — осика: гнучкість в емоціях, адаптація до настрою дня, делікатне почуття ситуації

  • Телець — береза: м’якість оновлення, бажання почати з чистого листа, душевний відпочинок

  • Близнята — клен: натхнення в обміні ідеями, здатність бачити новизну в звичному

  • Рак — каштан: тепло внутрішніх зв’язків, підтримка через близькість, душевна відкритість

  • Лев — в’яз: внутрішня структура в творчості, ясність намірів у діях, сила уваги до деталей

  • Діва — горобина: зцілення через турботу, увага до дрібниць, емоційне розуміння

  • Терези — осика: чутливість у взаємодії, гнучкий підхід до конфліктів, баланс настрою

  • Скорпіон — тис: інтуїтивна глибина, стійкість у внутрішніх процесах, проникливе розуміння

  • Стрілець — дуб: стабільність у рухові, внутрішня опора для нових кроків

  • Козоріг — горобина: відповідальна турбота, опора у сімейних чи професійних справах

  • Водолій — гліцинія: творчий потік, натхнення у спільному розвитку, нові ідеї

  • Риби — плющ: духовна чутливість, глибокий зв’язок із середовищем, інтуїтивне зцілення

18 серпня — день, коли душевна м’якість і внутрішня сила йдуть пліч-о-пліч. Дерева-покровителі надихають не поспішаючи прислухатися до себе, діяти з виміряною щирістю та зберігати внутрішню гармонію на шляху до цілей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

