Астрологія
143
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 18 вересня 2025 року: Левам — упевненість, Рибам — душевний баланс

18 вересня 2025 року — день, коли внутрішня сила поєднується з гармонією.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як підтримати стабільність у справах і водночас зберегти емоційний комфорт.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку

  • Овен — В’яз: логіка й порядок у вирішенні щоденних завдань.

  • Телець — Сосна: витривалість і стабільність у роботі.

  • Близнята — Клен: натхнення й нові ідеї для самореалізації.

  • Рак — Маслина: миролюбність і гармонія у стосунках.

  • Лев — Дуб: упевненість, сила й харизма у діях.

  • Діва — Горобина: щирість і здатність підтримати близьких.

  • Терези — Липа: душевний комфорт і внутрішня рівновага.

  • Скорпіон — Осика: легкість у прийнятті рішень та гнучкість.

  • Стрілець — Бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.

  • Козоріг — Смерека: стійкість і витримка в роботі над цілями.

  • Водолій — Яблуня: тепло й радість у щоденних стосунках.

  • Риби — Слива: емоційна ніжність і душевний баланс.

18 вересня 2025 року стане днем упевненості й гармонії. Дерева-покровителі підтримають у важливих завданнях, допоможуть відчути спокій і надихнуть на щирі кроки у стосунках.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

