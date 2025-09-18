- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 18 вересня 2025 року: Левам — упевненість, Рибам — душевний баланс
18 вересня 2025 року — день, коли внутрішня сила поєднується з гармонією.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як підтримати стабільність у справах і водночас зберегти емоційний комфорт.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку
Овен — В’яз: логіка й порядок у вирішенні щоденних завдань.
Телець — Сосна: витривалість і стабільність у роботі.
Близнята — Клен: натхнення й нові ідеї для самореалізації.
Рак — Маслина: миролюбність і гармонія у стосунках.
Лев — Дуб: упевненість, сила й харизма у діях.
Діва — Горобина: щирість і здатність підтримати близьких.
Терези — Липа: душевний комфорт і внутрішня рівновага.
Скорпіон — Осика: легкість у прийнятті рішень та гнучкість.
Стрілець — Бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.
Козоріг — Смерека: стійкість і витримка в роботі над цілями.
Водолій — Яблуня: тепло й радість у щоденних стосунках.
Риби — Слива: емоційна ніжність і душевний баланс.
18 вересня 2025 року стане днем упевненості й гармонії. Дерева-покровителі підтримають у важливих завданнях, допоможуть відчути спокій і надихнуть на щирі кроки у стосунках.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
