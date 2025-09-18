Кельтський гороскоп дерев на 18 вересня 2025 року: Левам — упевненість, Рибам — душевний баланс

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як підтримати стабільність у справах і водночас зберегти емоційний комфорт.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку

Овен — В’яз : логіка й порядок у вирішенні щоденних завдань.

Телець — Сосна : витривалість і стабільність у роботі.

Близнята — Клен : натхнення й нові ідеї для самореалізації.

Рак — Маслина : миролюбність і гармонія у стосунках.

Лев — Дуб : упевненість, сила й харизма у діях.

Діва — Горобина : щирість і здатність підтримати близьких.

Терези — Липа : душевний комфорт і внутрішня рівновага.

Скорпіон — Осика : легкість у прийнятті рішень та гнучкість.

Стрілець — Бук : мудрість і далекоглядність у плануванні.

Козоріг — Смерека : стійкість і витримка в роботі над цілями.

Водолій — Яблуня : тепло й радість у щоденних стосунках.

Риби — Слива: емоційна ніжність і душевний баланс.

18 вересня 2025 року стане днем упевненості й гармонії. Дерева-покровителі підтримають у важливих завданнях, допоможуть відчути спокій і надихнуть на щирі кроки у стосунках.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

