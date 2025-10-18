Кельтський гороскоп дерев на 18 жовтня 2025 року: Ракам — гармонія, Стрільцям — впевненість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підказують, як кожному знаку зберігати опору всередині себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Верба : м’якість, інтуїція та здатність відчувати правильний момент.

Телець — Дуб : внутрішня опора, впевненість у своїх виборах.

Близнята — Сосна : витримка, стабільність і очищення від зайвого.

Рак — Липа : теплі, гармонійні емоції й відчуття внутрішнього дому.

Лев — Кипарис : розсудливість, духовна глибина і здатність не поспішати.

Діва — Клен : ясність думок і структурність у плануванні.

Терези — Маслина : миролюбність, дипломатичність і м’яка рівновага.

Скорпіон — Осика : гнучкість і здатність адаптуватися без втрати глибинності.

Стрілець — Бук : упевненість, витримка та мудрість у діях.

Козоріг — Горобина : турбота, тепла взаємодія та підтримка близьких.

Водолій — Смерека : зосередженість і відчуття внутрішнього порядку.

Риби — Яблуня: ніжність, доброзичливість і душевне відновлення.

18 жовтня 2025 року дає можливість зміцнити свій внутрішній фундамент. Це день, коли стабільність народжується не з активності, а з усвідомленої м’якості, уважності до себе та відчуття власного ресурсу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

