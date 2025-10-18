ТСН у соціальних мережах

Астрологія
163
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 18 жовтня 2025 року: Ракам — гармонія, Стрільцям — впевненість

18 жовтня 2025 року сприяє зосередженості, внутрішній стабільності та турботі про власні межі. Енергія дня м’яка, але рішуча — допомагає утримати баланс, зберегти сили й не розпорошуватися на зайве.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підказують, як кожному знаку зберігати опору всередині себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Верба: м’якість, інтуїція та здатність відчувати правильний момент.

  • Телець — Дуб: внутрішня опора, впевненість у своїх виборах.

  • Близнята — Сосна: витримка, стабільність і очищення від зайвого.

  • Рак — Липа: теплі, гармонійні емоції й відчуття внутрішнього дому.

  • Лев — Кипарис: розсудливість, духовна глибина і здатність не поспішати.

  • Діва — Клен: ясність думок і структурність у плануванні.

  • Терези — Маслина: миролюбність, дипломатичність і м’яка рівновага.

  • Скорпіон — Осика: гнучкість і здатність адаптуватися без втрати глибинності.

  • Стрілець — Бук: упевненість, витримка та мудрість у діях.

  • Козоріг — Горобина: турбота, тепла взаємодія та підтримка близьких.

  • Водолій — Смерека: зосередженість і відчуття внутрішнього порядку.

  • Риби — Яблуня: ніжність, доброзичливість і душевне відновлення.

18 жовтня 2025 року дає можливість зміцнити свій внутрішній фундамент. Це день, коли стабільність народжується не з активності, а з усвідомленої м’якості, уважності до себе та відчуття власного ресурсу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

