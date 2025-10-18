- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 18 жовтня 2025 року: Ракам — гармонія, Стрільцям — впевненість
18 жовтня 2025 року сприяє зосередженості, внутрішній стабільності та турботі про власні межі. Енергія дня м’яка, але рішуча — допомагає утримати баланс, зберегти сили й не розпорошуватися на зайве.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підказують, як кожному знаку зберігати опору всередині себе.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Верба: м’якість, інтуїція та здатність відчувати правильний момент.
Телець — Дуб: внутрішня опора, впевненість у своїх виборах.
Близнята — Сосна: витримка, стабільність і очищення від зайвого.
Рак — Липа: теплі, гармонійні емоції й відчуття внутрішнього дому.
Лев — Кипарис: розсудливість, духовна глибина і здатність не поспішати.
Діва — Клен: ясність думок і структурність у плануванні.
Терези — Маслина: миролюбність, дипломатичність і м’яка рівновага.
Скорпіон — Осика: гнучкість і здатність адаптуватися без втрати глибинності.
Стрілець — Бук: упевненість, витримка та мудрість у діях.
Козоріг — Горобина: турбота, тепла взаємодія та підтримка близьких.
Водолій — Смерека: зосередженість і відчуття внутрішнього порядку.
Риби — Яблуня: ніжність, доброзичливість і душевне відновлення.
18 жовтня 2025 року дає можливість зміцнити свій внутрішній фундамент. Це день, коли стабільність народжується не з активності, а з усвідомленої м’якості, уважності до себе та відчуття власного ресурсу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
