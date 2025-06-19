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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 19 червня 2025 року: Левам варто надихати інших, а Водоліям слід вийти за рамки буденного

Гороскоп на 19 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

19 червня — день під впливом вільхи, дерева сміливих рішень і внутрішньої ясності. Водночас кожен знак Зодіаку отримує своє “енергетичне дерево”, що гармонізує з поточною добою та особистими викликами.

День підходить для розмов по душах, вирішення сімейних справ та особистих роздумів. Особливо корисно буде звернутися до практик самопізнання або спілкування з природою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дізнайтесь, яке дерево підтримає вас цього дня:

Овен – глід

Глід додає Овнам стриманості та мудрості, врівноважує імпульсивність і відкриває шлях до конструктивних дій.

Телець – горобина

Горобина очищає думки та стимулює чутливість. Сприятлива для розв'язання емоційних питань і творчих пошуків.

Близнята – ясен

Цього дня Ясен підсилює здатність до спілкування, розширює коло контактів і допомагає знайти потрібні слова в складних ситуаціях.

Рак – вільха

Для Раків цей день резонує потужно — Вільха загострює інтуїцію, підтримує сімейні цінності й надає внутрішнього спокою.

Лев – дуб

Дуб дарує Левам стійкість, авторитет і здатність надихати інших. Ідеальний день для лідерських рішень.

Діва – яблуня

Яблуня пом’якшує перфекціонізм Дів, підсилює душевну чуйність і приносить задоволення від простих радощів життя.

Терези – береза

Береза допомагає Терезам відновити баланс, зробити правильний вибір і знайти гармонію в стосунках.

Скорпіон – тис

Тис заглиблює Скорпіонів у себе, сприяє трансформації, звільненню від старих образ і зміцненню духу.

Стрілець – горіх

Горіх пробуджує у Стрільців мудрість, стратегічне мислення й здатність бачити далі за горизонт.

Козоріг – бук

Бук структурує думки, надає Козерогам впевненості в діях і допомагає впорядкувати хаотичні справи.

Водолій – тополя

Тополя виводить Водоліїв за рамки буденного, розкриває духовну інтуїцію й кличе до відкриттів.

Риби – верба

Верба заспокоює, гармонізує емоційний фон і відкриває канал до натхнення та внутрішнього зцілення.

У день, коли править вільха, кожен знак отримує свій дерев’яний талісман. Прислухайтесь до природної енергії — вона підкаже, в якому напрямку рухатись, де шукати опору й у чому знайти гармонію. Відчуйте себе частиною лісу: мудрого, вкоріненого, вічного.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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