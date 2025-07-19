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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 19 липня 2025 року: Ракам — інтуїція верби, Козорогам — гнучкість дуба

Кельтський гороскоп дерев на 19 липня 2025 року закликає до внутрішнього спокою, інтуїції та м’яких змін у гармонії з природними ритмами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

19 липня — це час лагідного переходу від енергії верби, яка панувала 18-го, до нового гороскопу природи — дерева, що найкраще відображає цю зміну. З природних ритмів витікає запрошення до внутрішнього балансу, чутливості та м’якої трансформації.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знакам — дерево дня

Овни — верба

Сьогодні ваш символ — верба. Вона закликає вас оновлюватися через лагідність: слухайте серце, звертайте увагу на пориви душі. Це ідеальний день для творчої тиші і внутрішньої медитації.

Тельці — яблуня

Як і 18 липня, яблуня продовжує ділитися енергією ніжності й домашнього тепла. Час для романтичних жестів, теплих слів і м’якого вирішення конфліктів.

Близнята — горобина

Ваш день залишається про глибокі слова. Сьогодні ваші вислови здатні зцілювати — слухайте не лише слова, а й паузи в розмові інших.

Раки — верба

Подвійне звернення до верби — потужне підґрунтя дня. Інтуїція загострюється, емоції течуть глибше. Вдома, біля води і в затишку відбудеться емоційне зцілення.

Леви — в’яз

В’яз додає вам внутрішньої стриманості. Немає потреби блищати — допомагайте іншим м’яким прикладом, показуючи силу без гучності.

Діви — ясен

Продовжуйте довіряти почуттям. Ясен підсилює інтуїцію, тому аналізуйте не головою, а серцем.

Терези — глід

Глід нагадує про потребу в гармонії. Створіть в своєму просторі красу — це принесе спокій і відновлення.

Скорпіони — бузина

Бузина підсилює проникливість без агресії. Сьогодні сила — в ніжності й чутливому підході до складного.

Стрільці — вільха

Вільха продовжує вести у внутрішній діалог. Самотня прогулянка чи медитація відкриє важливі інсайти.

Козороги — дуб

Дуб надихає гнучкість. Видихніть рутину, перегляньте стратегію — міцність істинна не тільки в твердої позиції, а й у вмінні змінюватись.

Водолії — тополя

Тополя приносить чуттєву відкритість. Звертайте увагу на дрібні передчуття — вони можуть бути ключовими для майбутнього.

Риби — верба

Верба для Риб — найшвидший ключ до гармонії. Може з’явитись потреба малювати, писати чи музично виражати емоції — дайте цьому шанс.

Поради природи на 19 липня

  • Прийміть день як лагідний порив до внутрішньої м’якості.

  • Проводьте час у спокої, особливо біля води, вдома чи в тиші.

  • Довіряйте інтуїції — вона говорить на вашій внутрішній мові.

  • Не прагніть діяти гучно. Сила сьогодні — в ніжності й поступі.

Нехай ваше дерево-заступник допоможе знайти внутрішній баланс, відкритість та натхнення протягом цього лагідного дня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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