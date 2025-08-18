ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 19 серпня 2025 року: Близнятам — натхнення, Дівам — відновлення

19 серпня 2025 року — день, наповнений легкістю та оновленням. Ідеальний момент, щоб вдихнути нову енергію, подивитися на світ свіжим поглядом і відчути внутрішню рівновагу.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають у прагненні до гармонії та надихнуть рухатися з легкістю й відкритим серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Дуб: внутрішня сила для рішучих кроків, стійкість у нових ситуаціях

  • Телець — Каштан: теплота й легкість у спілкуванні, стабільність через щирі емоційні зв’язки

  • Близнята — Береза: легкий потік ідей, комунікація у парі з натхненням

  • Рак — Верба: чуттєве оновлення, відкритість для нових емоційних імпульсів

  • Лев — Горіх: активне самовираження, внутрішнє тепло, яке надихає інших

  • Діва — Горобина: здатність помічати важливе, внутрішнє оновлення через турботу

  • Терези — Осика: гнучкість у стосунках, здатність легко адаптуватися

  • Скорпіон — Тис: проникливість, емоційна стійкість і глибина відчуттів

  • Стрілець — Клен: день для відкриття нових перспектив і яскравих ідей

  • Козоріг — Самшит: стабільність у планах, витримка і дисципліна в досягненнях

  • Водолій — Гліцинія: творчий підйом, відкритість до нового у проєктах

  • Риби — Плющ: емпатія, глибока підтримка емоційного простору, внутрішнє зцілення

19 серпня — ідеальний день для нових починань і внутрішнього перезавантаження. Дерева-покровителі дарують підтримку, яка дозволяє діяти легко і з натхненням, зберігаючи душевний баланс. Це час, коли природа підказує: рух — це також про внутрішню свободу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

