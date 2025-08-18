- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 19 серпня 2025 року: Близнятам — натхнення, Дівам — відновлення
19 серпня 2025 року — день, наповнений легкістю та оновленням. Ідеальний момент, щоб вдихнути нову енергію, подивитися на світ свіжим поглядом і відчути внутрішню рівновагу.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають у прагненні до гармонії та надихнуть рухатися з легкістю й відкритим серцем.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — Дуб: внутрішня сила для рішучих кроків, стійкість у нових ситуаціях
Телець — Каштан: теплота й легкість у спілкуванні, стабільність через щирі емоційні зв’язки
Близнята — Береза: легкий потік ідей, комунікація у парі з натхненням
Рак — Верба: чуттєве оновлення, відкритість для нових емоційних імпульсів
Лев — Горіх: активне самовираження, внутрішнє тепло, яке надихає інших
Діва — Горобина: здатність помічати важливе, внутрішнє оновлення через турботу
Терези — Осика: гнучкість у стосунках, здатність легко адаптуватися
Скорпіон — Тис: проникливість, емоційна стійкість і глибина відчуттів
Стрілець — Клен: день для відкриття нових перспектив і яскравих ідей
Козоріг — Самшит: стабільність у планах, витримка і дисципліна в досягненнях
Водолій — Гліцинія: творчий підйом, відкритість до нового у проєктах
Риби — Плющ: емпатія, глибока підтримка емоційного простору, внутрішнє зцілення
19 серпня — ідеальний день для нових починань і внутрішнього перезавантаження. Дерева-покровителі дарують підтримку, яка дозволяє діяти легко і з натхненням, зберігаючи душевний баланс. Це час, коли природа підказує: рух — це також про внутрішню свободу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
