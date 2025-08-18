Кельтський гороскоп дерев на 19 серпня 2025 року: Близнятам — натхнення, Дівам — відновлення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримають у прагненні до гармонії та надихнуть рухатися з легкістю й відкритим серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Дуб : внутрішня сила для рішучих кроків, стійкість у нових ситуаціях

Телець — Каштан : теплота й легкість у спілкуванні, стабільність через щирі емоційні зв’язки

Близнята — Береза : легкий потік ідей, комунікація у парі з натхненням

Рак — Верба : чуттєве оновлення, відкритість для нових емоційних імпульсів

Лев — Горіх : активне самовираження, внутрішнє тепло, яке надихає інших

Діва — Горобина: здатність помічати важливе, внутрішнє оновлення через турботу

Терези — Осика : гнучкість у стосунках, здатність легко адаптуватися

Скорпіон — Тис : проникливість, емоційна стійкість і глибина відчуттів

Стрілець — Клен : день для відкриття нових перспектив і яскравих ідей

Козоріг — Самшит : стабільність у планах, витримка і дисципліна в досягненнях

Водолій — Гліцинія : творчий підйом, відкритість до нового у проєктах

Риби — Плющ: емпатія, глибока підтримка емоційного простору, внутрішнє зцілення

19 серпня — ідеальний день для нових починань і внутрішнього перезавантаження. Дерева-покровителі дарують підтримку, яка дозволяє діяти легко і з натхненням, зберігаючи душевний баланс. Це час, коли природа підказує: рух — це також про внутрішню свободу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

