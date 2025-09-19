Кельтський гороскоп дерев на 19 вересня 2025 року: Дівам — уважність до деталей, Водоліям — гармонія у стосунках

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між внутрішніми почуттями та зовнішніми справами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Клен : нові ідеї та натхнення у творчих справах.

Телець — Осика : легкість у прийнятті рішень і гнучкість у діях.

Близнята — Липа : тепло у взаєминах і відчуття душевного комфорту.

Рак — Маслина : прагнення миру й гармонії у родині.

Лев — Дуб : внутрішня сила і впевненість у власних кроках.

Діва — Граб : уважність до деталей і порядок у справах.

Терези — Бук : мудрість і стратегічний підхід до планів.

Скорпіон — Смерека : витривалість і стійкість у складних завданнях.

Стрілець — Горобина : емоційна щирість і натхнення від близьких.

Козоріг — В’яз : дисципліна і сила волі у важливих процесах.

Водолій — Яблуня : гармонія у стосунках і теплі прояви турботи.

Риби — Слива: душевний баланс і ніжність у внутрішньому світі.

19 вересня 2025 року сприятиме гармонії та ясності. Дерева-покровителі допоможуть залишатися уважними у справах, уникати хаосу й водночас відкривати серце для тепла й підтримки близьких.

