Кельтський гороскоп дерев на 19 вересня 2025 року: Дівам — уважність до деталей, Водоліям — гармонія у стосунках

19 вересня 2025 року — день, коли важливо поєднати уважність і прагматичність із відкритістю до гармонії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між внутрішніми почуттями та зовнішніми справами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Клен: нові ідеї та натхнення у творчих справах.

  • Телець — Осика: легкість у прийнятті рішень і гнучкість у діях.

  • Близнята — Липа: тепло у взаєминах і відчуття душевного комфорту.

  • Рак — Маслина: прагнення миру й гармонії у родині.

  • Лев — Дуб: внутрішня сила і впевненість у власних кроках.

  • Діва — Граб: уважність до деталей і порядок у справах.

  • Терези — Бук: мудрість і стратегічний підхід до планів.

  • Скорпіон — Смерека: витривалість і стійкість у складних завданнях.

  • Стрілець — Горобина: емоційна щирість і натхнення від близьких.

  • Козоріг — В’яз: дисципліна і сила волі у важливих процесах.

  • Водолій — Яблуня: гармонія у стосунках і теплі прояви турботи.

  • Риби — Слива: душевний баланс і ніжність у внутрішньому світі.

19 вересня 2025 року сприятиме гармонії та ясності. Дерева-покровителі допоможуть залишатися уважними у справах, уникати хаосу й водночас відкривати серце для тепла й підтримки близьких.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

