Кельтський гороскоп дерев на 19 жовтня 2025 року: Близнятам — оновлення, Козорогам — внутрішня сила
19 жовтня 2025 року — день усвідомлення та тихого внутрішнього зростання. Осінні енергії сприяють розстановці пріоритетів і глибшому розумінню своїх потреб.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня несуть підтримку, ясність і м’яку силу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Граб: упорядкованість, концентрація і ясність у діях.
Телець — Липа: душевність, м’якість і здатність відчути тепло близьких.
Близнята — Яблуня: оновлення, легкість і натхнення у спілкуванні.
Рак — Маслина: примирення, внутрішній спокій і делікатність у взаєминах.
Лев — Сосна: витримка, сталість і здатність тримати власну позицію.
Діва — Верба: інтуїція, емоційна гнучкість і прийняття.
Терези — Кипарис: внутрішня зібраність і духовна рівновага.
Скорпіон — Дуб: глибока сила, стійкість і впевненість у виборі.
Стрілець — Клен: натхнення, доброзичливість і віра в нові можливості.
Козоріг — Смерека: внутрішня опора, дисципліна та здатність тримати фокус.
Водолій — Бук: мудрість, стратегічність і здатність бачити ширше.
Риби — Осика: м’яке відпускання старого та рух уперед без тягаря емоцій.
19 жовтня 2025 року сприяє усвідомленим рішенням і тихому внутрішньому росту. Це день, коли природа не штовхає вперед — вона підтримує, допомагаючи зробити правильний крок спокійно й упевнено.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
