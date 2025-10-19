ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 19 жовтня 2025 року: Близнятам — оновлення, Козорогам — внутрішня сила

19 жовтня 2025 року — день усвідомлення та тихого внутрішнього зростання. Осінні енергії сприяють розстановці пріоритетів і глибшому розумінню своїх потреб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня несуть підтримку, ясність і м’яку силу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Граб: упорядкованість, концентрація і ясність у діях.

  • Телець — Липа: душевність, м’якість і здатність відчути тепло близьких.

  • Близнята — Яблуня: оновлення, легкість і натхнення у спілкуванні.

  • Рак — Маслина: примирення, внутрішній спокій і делікатність у взаєминах.

  • Лев — Сосна: витримка, сталість і здатність тримати власну позицію.

  • Діва — Верба: інтуїція, емоційна гнучкість і прийняття.

  • Терези — Кипарис: внутрішня зібраність і духовна рівновага.

  • Скорпіон — Дуб: глибока сила, стійкість і впевненість у виборі.

  • Стрілець — Клен: натхнення, доброзичливість і віра в нові можливості.

  • Козоріг — Смерека: внутрішня опора, дисципліна та здатність тримати фокус.

  • Водолій — Бук: мудрість, стратегічність і здатність бачити ширше.

  • Риби — Осика: м’яке відпускання старого та рух уперед без тягаря емоцій.

19 жовтня 2025 року сприяє усвідомленим рішенням і тихому внутрішньому росту. Це день, коли природа не штовхає вперед — вона підтримує, допомагаючи зробити правильний крок спокійно й упевнено.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie