Кельтський гороскоп дерев на 19 жовтня 2025 року: Близнятам — оновлення, Козорогам — внутрішня сила

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня несуть підтримку, ясність і м’яку силу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Граб : упорядкованість, концентрація і ясність у діях.

Телець — Липа : душевність, м’якість і здатність відчути тепло близьких.

Близнята — Яблуня : оновлення, легкість і натхнення у спілкуванні.

Рак — Маслина : примирення, внутрішній спокій і делікатність у взаєминах.

Лев — Сосна : витримка, сталість і здатність тримати власну позицію.

Діва — Верба : інтуїція, емоційна гнучкість і прийняття.

Терези — Кипарис : внутрішня зібраність і духовна рівновага.

Скорпіон — Дуб : глибока сила, стійкість і впевненість у виборі.

Стрілець — Клен : натхнення, доброзичливість і віра в нові можливості.

Козоріг — Смерека : внутрішня опора, дисципліна та здатність тримати фокус.

Водолій — Бук : мудрість, стратегічність і здатність бачити ширше.

Риби — Осика: м’яке відпускання старого та рух уперед без тягаря емоцій.

19 жовтня 2025 року сприяє усвідомленим рішенням і тихому внутрішньому росту. Це день, коли природа не штовхає вперед — вона підтримує, допомагаючи зробити правильний крок спокійно й упевнено.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

