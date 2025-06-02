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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 2–8 червня 2025 року: поради природи для кожного знаку зодіаку
На початку червня кельтські дерева підказують, як знайти рівновагу між тим, що вже проросло, і тим, що ще тільки набирає сили — це час укорінення, сповільнення і внутрішнього налаштування.
Кельтський гороскоп дерев, заснований на системі огаму — стародавнього письма друїдів, — поєднує річне коло природи з енергіями дерев. Кожне дерево відповідає певному часовому періоду й типу характеру, символізуючи стан душі, потенціал і напрям руху. На цьому тижні, коли весна остаточно змінюється на літо, дерева-покровителі підказують, на що варто звернути увагу в особистому житті, роботі та внутрішньому балансі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21.03–20.04) – “Береза”
Час оновлення. Тиждень сприятливий для того, щоб почати з чистого аркуша: у стосунках, думках чи проєктах. Не бійтеся зробити перший крок — простота дій принесе ясність.
Телець (21.04–21.05) – “Дуб”
Сила в стійкості. Вам варто триматися того, що вже перевірене: досвід і впевненість принесуть стабільність у справах і стосунках. Не поспішайте — час працює на вас.
Близнюки (22.05–21.06) – “Глід”
Час прояснень і чесного діалогу. Це тиждень, коли варто переглянути межі — особисті, професійні, емоційні — і зробити вибір на користь душевного спокою.
Рак (22.06–22.07) – “Верба”
Дозвольте собі відчувати. Верба закликає до м’якого плину та турботи про себе. Не тисніть на ситуацію — довіртесь внутрішньому ритму. Все дозріє у свій час.
Лев (23.07–23.08) – “Ліщина”
Інтуїція й особисте бачення стануть вашими провідниками. Прислухайтесь до тихого внутрішнього голосу — він вкаже шлях, якого не побачиш очима.
Діва (24.08–23.09) – “Ясен”
Плануйте стратегічно. Це вдалий період для впорядкування справ, підготовки до нових проєктів і аналізу напрямків руху. Ваша сила — у структурі.
Терези (24.09–23.10) – “Терен”
Час внутрішнього очищення. Те, що здається конфліктом, може виявитися ресурсом для оновлення. Не бійтеся конфронтації — вона звільнить простір для нового.
Скорпіон (24.10–22.11) – “Бузина”
Варто відпустити те, що віджило. Бузина вчить завершувати з повагою — тоді зміни не будуть болючими, а стануть переходом у щось більш відповідне.
Стрілець (23.11–21.12) – “Горобина”
Шукайте сенс у кожній дрібниці. Ваше завдання — помічати приховане і бачити глибше. Тиждень для рефлексії, символів і несподіваних відкриттів.
Козоріг (22.12–20.01) – “Бук”
Сила знань і досвіду. Не час для експериментів — навпаки, зверніться до перевіреного. Розуміння минулого дає опору в теперішньому.
Водолій (21.01–18.02) – “Плющ”
Ваша сила — в адаптації. Якщо щось змінюється — рухайтесь разом із цим. Плющ радить не триматися за форму, а шукати суть. Гнучкість буде ключем.
Риби (19.02–20.03) – “Очерет”
Тиждень чутливості до світу. Очерет — символ тонких станів. Приділіть увагу внутрішнім переживанням, відпочинку й тому, що дає вам відчуття гармонії.
Тиждень 2–8 червня 2025 року за кельтським календарем дерев — це мить між сплеском весняної енергії та літнім дозріванням. Дерева підказують: не поспішайте. Спостерігайте, укорінюйте, наводьте лад. Справжні зміни народжуються не з зовнішнього імпульсу, а з тиші всередині.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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