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Кельтський гороскоп дерев на 2 липня 2025 року: у Раків час для любові, а Дівам — варто пригальмувати
Кельтський календар дерев, що бере свій початок у традиціях друїдів — стародавніх жерців і мудреців Британських островів, — ґрунтується на циклах природи й пов’язує кожну людину з певним деревом
Кельтський (або друїдський) гороскоп базується на вірі стародавніх друїдів — жерців кельтів, які вважали, що кожна людина пов'язана з певним деревом‑покровителем. У цій системі року кожен день міститься під впливом окремого дерева, що символізує енергію, мудрість і поради для цього дня. Дерева символізують риси характеру, внутрішню силу та щоденні можливості для духовного й емоційного зростання.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
На 2 липня 2025 року енергія дня загалом належить яблуні — дереву ніжності, любові, сердечності і гармонійних зв’язків.
Гороскоп для кожного знаку
Овен (21 березня – 19 квітня) — горобина
Риси: інтуїція, захист, містицизм
Порада: дослухайтеся до внутрішнього голосу. Енергія яблуні підсилює вашу інтуїцію — сьогодні важливо присвятити час душевному зв’язку з близькими.
Телець (20 квітня – 20 травня) — горіх
Риси: сила волі, глибина, принциповість
Порада: зменште гостроту категоричності. Яблуня допоможе вам знайти компроміс там, де зазвичай впираєтесь.
Близнята (21 травня – 20 червня) — ясен
Риси: гнучкість розуму, уява, швидкість реакції
Порада: спілкування — ваша суперсила, але яблуня закликає до глибини: справжній контакт має важливіший сенс.
Рак (21 червня – 22 липня) — яблуня
Риси: чуттєвість, сердечність, гостинність
Порада: це ваш день. Ви — джерело тепла і наснажливої турботи. Поділіться любов’ю з близькими, обійміть, скажіть щиро щось від душі.
Лев (23 липня – 22 серпня) — кедр
Риси: харизма, упевненість, лідерство
Порада: навіть сильним важливо бути щирим. Сьогодні показати людяність — сильніше за владу.
Діва (23 серпня – 22 вересня) — сосна
Риси: обачливість, порядок, внутрішній лад
Порада: вам дарована пауза. Відкладіть контроль і дозвольте собі відчувати, сприймати і просто бути.
Терези (23 вересня – 22 жовтня) — липа
Риси: гармонія, м’якість, дипломатія
Порада: день ідеальний для відновлення балансу — у стосунках, у душі. Ви можете зцілювати словом і доброзичливістю.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — горіх чорний
Риси: трансформація, глибина, інтенсивність
Порада: не заглиблюйтесь сильніше — яблуня потребує миру. Внутрішній спокій важливіший за гостру емоцію.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — ялина
Риси: ідеали, пошук сенсу, прямолінійність
Порада: пошукайте красу в простому. Присвятіть день теплим, затишним активностям — душевний затишок зараз важливіший за активний пошук висот.
Козоріг (22 грудня – 19 січня) — бук
Риси: структура, мудрість, амбіційність
Порада: пригадати, для кого ви будуєте майбутнє. Сьогодні яблуня надихає через ніжність, вдячність, відновлення внутрішнього ресурсу.
Водолій (20 січня – 18 лютого) — верба
Риси: емпатія, глибина почуттів, інтуїція
Порада: день запрошує слухати серцем. Яблуня відкриває двері до глибокої емоційної синергії — діліться внутрішнім світлом.
Риби (19 лютого – 20 березня) — осика
Риси: сміливість, передчуття, підтримка
Порада: зупиніться, подумайте про вашу роль у житті близьких. Сьогодні важливо бути опорою — поміркованістю та м’якістю.
Загалом загальна енергія дня закликає до емоційної взаємності: сьогодні важливо не лише діяти, а й відчувати, з’єднуватися, оновлювати внутрішні ресурси.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.