- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 2 листопада 2025 року: Левам — гармонія, Дівам — внутрішня впевненість
2 листопада 2025 року — це день після енергетичної кульмінації Самайну, коли душа починає повертатися до спокійного ритму. Це момент, коли темрява вже не страшна, бо в ній проростає нове світло.
Дерева-покровителі цього дня допомагають кожному знакові знайти власний ритм відновлення.
Дерева-покровителі
Овнам відповідає Смерека — зібраність, спокій і вміння бачити речі такими, як вони є. Це день для стабільності й концентрації.
Тельців підтримує Осика — легкість, очищення і звільнення від зайвих емоцій.
Близнятам протегує Верба — чутливість, гармонійність і гнучкість у спілкуванні.
Ракам допомагає Маслина — миролюбність, довіра до життя і лагідне примирення з подіями минулого.
Левів супроводжує Горобина — символ душевного тепла й гармонії; час цінувати зв’язки, які живлять серце.
Дівам відповідає Дуб — внутрішня впевненість і здатність стояти на своєму, навіть коли світ навколо змінюється.
Терезам допомагає Кипарис — спокій, урівноваженість і відчуття внутрішньої висоти.
Скорпіонів підтримує Бук — мудрість, самоконтроль і сила тримати напрям навіть у тиші.
Стрільцям резонує Клен — відновлення натхнення, бажання планувати і створювати нові ідеї.
Козорогів веде Липа — м’якість, теплі емоції і гармонія у стосунках.
Водоліїв підтримує Граб — концентрація, увага до деталей і внутрішня чіткість.
Рибам відповідає Слива — душевне оновлення, емоційне очищення та тихе відчуття вдячності.
2 листопада 2025 року — день світлого післясмаку після Самайну. Коли не потрібно поспішати чи шукати сенси — вони самі проявляються у простоті. Дерева цього дня нагадують: навіть після темряви настає спокійна ясність, і саме в ній народжується внутрішній світ.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
