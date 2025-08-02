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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 2 серпня 2025 року: Левам — ясність, Рибам — гармонія

Кельтський гороскоп дерев на 2 серпня 2025 року: нові дерева — нові відчуття.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дітей

Кельтський гороскоп дітей / © ТСН

Субота, 2 серпня — день для виявлення внутрішньої сили, балансу та творчих підходів. Енергії стихій роблять це ідеальним моментом для нових починань, важливих кроків і творчих інсайтів. Дерева‑покровителі кельтського гороскопа дерев цього дня несуть підтримку у ваших рішеннях і додають ясності навіть у складних моментах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 2 серпня 2025 року

  • Овен — самшит: стабільність надає впевненості, допомагає зберегти спокій у вирішальних моментах.

  • Телець — ялина: нові ідеї та внутрішнє оновлення. Допомагає відкритися на креативні імпульси.

  • Близнята — осика: легкість у спілкуванні та мисленні, гармонія у роботі та стосунках.

  • Рак — горобина: емоційна гнучкість, жива інтуїція, підтримка через близьких.

  • Лев — клен: ясність думки та натхнення для рішень у складних ситуаціях.

  • Діва — каштан: аналіз, деталізація, поряд з інтуїцією — ключ до професійного успіху.

  • Терези — чорна бузина: очищення старих сумнівів, баланс і нові ресурсні обрії.

  • Скорпіон — дуб: внутрішня стійкість, сила упевненості — допомагає втілювати рішення.

  • Стрілець — гліцинія: відкритість до змін, творчі імпульси, необтяжена дотепність.

  • Козоріг — тис: рішучість у важливих справах, можливість завершити справи з силою.

  • Водолій — плющ: гнучкість, адаптивність і здатність знаходити нестандартні рішення.

  • Риби — верба: м'якість, тонке сприйняття світу, гармонія з внутрішнім ритмом.

2 серпня 2025 року — сприятливий день для тих, хто шукає баланс між внутрішнім натхненням та ясно сформульованими діями. Нові дерева-покровителі символізують емоційну гнучкість, творчий підхід і силу м‘якого впливу. Смисловий акцент дня — діяти рішуче, але в гармонії з собою, відкриватися новому та завершувати важливе з упевненістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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