Кельтський гороскоп дерев на 2 серпня 2025 року: Левам — ясність, Рибам — гармонія

Кельтський гороскоп дітей / © ТСН

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Субота, 2 серпня — день для виявлення внутрішньої сили, балансу та творчих підходів. Енергії стихій роблять це ідеальним моментом для нових починань, важливих кроків і творчих інсайтів. Дерева‑покровителі кельтського гороскопа дерев цього дня несуть підтримку у ваших рішеннях і додають ясності навіть у складних моментах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 2 серпня 2025 року

Овен — самшит : стабільність надає впевненості, допомагає зберегти спокій у вирішальних моментах.

Телець — ялина : нові ідеї та внутрішнє оновлення. Допомагає відкритися на креативні імпульси.

Близнята — осика : легкість у спілкуванні та мисленні, гармонія у роботі та стосунках.

Рак — горобина : емоційна гнучкість, жива інтуїція, підтримка через близьких.

Лев — клен : ясність думки та натхнення для рішень у складних ситуаціях.

Діва — каштан : аналіз, деталізація, поряд з інтуїцією — ключ до професійного успіху.

Терези — чорна бузина : очищення старих сумнівів, баланс і нові ресурсні обрії.

Скорпіон — дуб : внутрішня стійкість, сила упевненості — допомагає втілювати рішення.

Стрілець — гліцинія : відкритість до змін, творчі імпульси, необтяжена дотепність.

Козоріг — тис : рішучість у важливих справах, можливість завершити справи з силою.

Водолій — плющ : гнучкість, адаптивність і здатність знаходити нестандартні рішення.

Риби — верба: м'якість, тонке сприйняття світу, гармонія з внутрішнім ритмом.

2 серпня 2025 року — сприятливий день для тих, хто шукає баланс між внутрішнім натхненням та ясно сформульованими діями. Нові дерева-покровителі символізують емоційну гнучкість, творчий підхід і силу м‘якого впливу. Смисловий акцент дня — діяти рішуче, але в гармонії з собою, відкриватися новому та завершувати важливе з упевненістю.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.