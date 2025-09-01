Кельтський гороскоп дерев на 2 вересня 2025 року: Тельцям — душевний спокій, Стрільцям — нові можливості

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

2 вересня 2025 року — день, коли легкість душі поєднується із творчим поривом. Якщо ви прагнете відкриттів, сьогодні — чудовий момент, щоби поєднати інтуїцію з дією. Дерева-покровителі надихають рухатися вперед із легкістю й відкритим серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Самшит : стійкість і впевненість у серці — основа сильних рішень.

Телець — Ялина : нові почуття і натхнення, що дарують легкість кожній миті.

Близнята — Осика : легкість спілкування й ясність думки — ключ до гармонії.

Рак — Горобина : емоційна гнучкість та підтримка близьких — ресурс для душі.

Лев — Клен : натхнення в кожному кроці — ідея вимагає втілення.

Діва — Каштан : аналіз, деталізація й професіоналізм ведуть до перемоги.

Терези — Чорна бузина : очищення сумнівів і відкриття нових потенціалів.

Скорпіон — Дуб : внутрішня сила і стійкість — фундамент для глибинних змін.

Стрілець — Гліцинія : відкритий розум і жартівливість у серці — шлях до свободи.

Козоріг — Тис : рішучість і здатність завершити важливе з честю.

Водолій — Плющ : гнучкість і здатність знайти вихід у будь-якій ситуації.

Риби — Верба: м’якість у сприйнятті світу, внутрішня гармонія й підтримка потоків життя.

2 вересня — день душевного піднесення і внутрішнього натхнення. Дерева-покровителі допомагають поєднати легкість відчуттів із рішучими кроками. Це момент, коли варто діяти, щоби творчий імпульс став реальністю.

