Кельтський гороскоп дерев на 2 вересня 2025 року: Тельцям — душевний спокій, Стрільцям — нові можливості
2 вересня 2025 року — день, коли внутрішній спокій і відкритість до нового стають головними ресурсами. Тельці отримають підтримку у вигляді душевної рівноваги, а Стрільці знайдуть шанс для нових ідей та рішень.
2 вересня 2025 року — день, коли легкість душі поєднується із творчим поривом. Якщо ви прагнете відкриттів, сьогодні — чудовий момент, щоби поєднати інтуїцію з дією. Дерева-покровителі надихають рухатися вперед із легкістю й відкритим серцем.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — Самшит: стійкість і впевненість у серці — основа сильних рішень.
Телець — Ялина: нові почуття і натхнення, що дарують легкість кожній миті.
Близнята — Осика: легкість спілкування й ясність думки — ключ до гармонії.
Рак — Горобина: емоційна гнучкість та підтримка близьких — ресурс для душі.
Лев — Клен: натхнення в кожному кроці — ідея вимагає втілення.
Діва — Каштан: аналіз, деталізація й професіоналізм ведуть до перемоги.
Терези — Чорна бузина: очищення сумнівів і відкриття нових потенціалів.
Скорпіон — Дуб: внутрішня сила і стійкість — фундамент для глибинних змін.
Стрілець — Гліцинія: відкритий розум і жартівливість у серці — шлях до свободи.
Козоріг — Тис: рішучість і здатність завершити важливе з честю.
Водолій — Плющ: гнучкість і здатність знайти вихід у будь-якій ситуації.
Риби — Верба: м’якість у сприйнятті світу, внутрішня гармонія й підтримка потоків життя.
2 вересня — день душевного піднесення і внутрішнього натхнення. Дерева-покровителі допомагають поєднати легкість відчуттів із рішучими кроками. Це момент, коли варто діяти, щоби творчий імпульс став реальністю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
