Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кельтський гороскоп дерев на 2 вересня 2025 року: Тельцям — душевний спокій, Стрільцям — нові можливості

2 вересня 2025 року — день, коли внутрішній спокій і відкритість до нового стають головними ресурсами. Тельці отримають підтримку у вигляді душевної рівноваги, а Стрільці знайдуть шанс для нових ідей та рішень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

2 вересня 2025 року — день, коли легкість душі поєднується із творчим поривом. Якщо ви прагнете відкриттів, сьогодні — чудовий момент, щоби поєднати інтуїцію з дією. Дерева-покровителі надихають рухатися вперед із легкістю й відкритим серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Самшит: стійкість і впевненість у серці — основа сильних рішень.

  • Телець — Ялина: нові почуття і натхнення, що дарують легкість кожній миті.

  • Близнята — Осика: легкість спілкування й ясність думки — ключ до гармонії.

  • Рак — Горобина: емоційна гнучкість та підтримка близьких — ресурс для душі.

  • Лев — Клен: натхнення в кожному кроці — ідея вимагає втілення.

  • Діва — Каштан: аналіз, деталізація й професіоналізм ведуть до перемоги.

  • Терези — Чорна бузина: очищення сумнівів і відкриття нових потенціалів.

  • Скорпіон — Дуб: внутрішня сила і стійкість — фундамент для глибинних змін.

  • Стрілець — Гліцинія: відкритий розум і жартівливість у серці — шлях до свободи.

  • Козоріг — Тис: рішучість і здатність завершити важливе з честю.

  • Водолій — Плющ: гнучкість і здатність знайти вихід у будь-якій ситуації.

  • Риби — Верба: м’якість у сприйнятті світу, внутрішня гармонія й підтримка потоків життя.

2 вересня — день душевного піднесення і внутрішнього натхнення. Дерева-покровителі допомагають поєднати легкість відчуттів із рішучими кроками. Це момент, коли варто діяти, щоби творчий імпульс став реальністю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

