Кельтський гороскоп дерев на 2 жовтня 2025 року: Овнам — сила духу, Козорогам — стабільність
2 жовтня 2025 року - день для переосмислення, очищення та початку нового етапу. Природа нагадує: аби розквітнути, потрібно скинути старе листя.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку пройти цей перехід спокійно й усвідомлено.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила духу і готовність приймати рішення, що змінюють життя.
Телець — Маслина: гармонія, примирення і м’яке відновлення після емоцій.
Близнята — Клен: ідеї, що розкривають нові горизонти, і легкість у діях.
Рак — Липа: ніжність, душевна підтримка та затишок у колі рідних.
Лев — Осика: внутрішня мобільність і гнучкість у виборі шляху.
Діва — Бук: ясність думок і здатність розпізнати справжні пріоритети.
Терези — Смерека: стабільність і спокій навіть під тиском обставин.
Скорпіон — Горобина: чутливість і внутрішня мудрість у стосунках.
Стрілець — В’яз: зосередженість і стратегічне бачення майбутнього.
Козоріг — Сосна: стійкість, твердість і опора для інших.
Водолій — Яблуня: натхнення і бажання ділитися добротою.
Риби — Слива: внутрішнє очищення та новий етап духовного росту.
2 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої трансформації. Сонячне затемнення відкриє новий цикл енергії, а дерева-покровителі допоможуть відновити баланс, відпустити минуле і прийняти нові можливості з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
