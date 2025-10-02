ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 2 жовтня 2025 року: Овнам — сила духу, Козорогам — стабільність

2 жовтня 2025 року - день для переосмислення, очищення та початку нового етапу. Природа нагадує: аби розквітнути, потрібно скинути старе листя.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку пройти цей перехід спокійно й усвідомлено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила духу і готовність приймати рішення, що змінюють життя.

  • Телець — Маслина: гармонія, примирення і м’яке відновлення після емоцій.

  • Близнята — Клен: ідеї, що розкривають нові горизонти, і легкість у діях.

  • Рак — Липа: ніжність, душевна підтримка та затишок у колі рідних.

  • Лев — Осика: внутрішня мобільність і гнучкість у виборі шляху.

  • Діва — Бук: ясність думок і здатність розпізнати справжні пріоритети.

  • Терези — Смерека: стабільність і спокій навіть під тиском обставин.

  • Скорпіон — Горобина: чутливість і внутрішня мудрість у стосунках.

  • Стрілець — В’яз: зосередженість і стратегічне бачення майбутнього.

  • Козоріг — Сосна: стійкість, твердість і опора для інших.

  • Водолій — Яблуня: натхнення і бажання ділитися добротою.

  • Риби — Слива: внутрішнє очищення та новий етап духовного росту.

2 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої трансформації. Сонячне затемнення відкриє новий цикл енергії, а дерева-покровителі допоможуть відновити баланс, відпустити минуле і прийняти нові можливості з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie