Кельтський гороскоп дерев на 2 жовтня 2025 року: Овнам — сила духу, Козорогам — стабільність

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку пройти цей перехід спокійно й усвідомлено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила духу і готовність приймати рішення, що змінюють життя.

Телець — Маслина : гармонія, примирення і м’яке відновлення після емоцій.

Близнята — Клен : ідеї, що розкривають нові горизонти, і легкість у діях.

Рак — Липа : ніжність, душевна підтримка та затишок у колі рідних.

Лев — Осика : внутрішня мобільність і гнучкість у виборі шляху.

Діва — Бук : ясність думок і здатність розпізнати справжні пріоритети.

Терези — Смерека : стабільність і спокій навіть під тиском обставин.

Скорпіон — Горобина : чутливість і внутрішня мудрість у стосунках.

Стрілець — В’яз : зосередженість і стратегічне бачення майбутнього.

Козоріг — Сосна : стійкість, твердість і опора для інших.

Водолій — Яблуня : натхнення і бажання ділитися добротою.

Риби — Слива: внутрішнє очищення та новий етап духовного росту.

2 жовтня 2025 року стане днем внутрішньої трансформації. Сонячне затемнення відкриє новий цикл енергії, а дерева-покровителі допоможуть відновити баланс, відпустити минуле і прийняти нові можливості з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

