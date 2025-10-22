ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 20–26 жовтня 2025 року: Ракам — тепла підтримка, Козорогам — внутрішня сила

Це час, коли інтуїція починає говорити голосніше за логіку, а природа запрошує до повільності, глибини й м’якого перегляду життєвих пріоритетів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Тиждень із 20 по 26 жовтня 2025 року відкриває перехідний етап осені: зовнішній рух стихає, а внутрішній — посилюється. Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього тижня підказують, що сила проявляється не в напрузі, а в тихій зібраності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі тижня

  • Овен — Смерека: стриманість, зосередженість і повернення самоконтролю.

  • Телець — Липа: душевне тепло, м’якість і турбота про власний комфорт.

  • Близнята — Маслина: примирення, дипломатичність і лагідність у стосунках.

  • Рак — Верба: інтуїтивність, чутливість і тепла емоційна підтримка.

  • Лев — Кипарис: внутрішня висота, самоповага і збереження енергетичних меж.

  • Діва — Клен: ясність мислення, чисті наміри і стратегічне бачення.

  • Терези — Горобина: турбота про зв’язки, доброзичливість і баланс у взаємодії.

  • Скорпіон — Дуб: глибинна сила та емоційна зрілість без різких жестів.

  • Стрілець — Сосна: витривалість, спокійний темп і стійкість у важливих рішеннях.

  • Козоріг — Бук: внутрішній стрижень, тверезість оцінок і готовність до довгих дистанцій.

  • Водолій — Осика: м’яка трансформація, прийняття нового без тиску.

  • Риби — Яблуня: душевна легкість, творче відновлення, внутрішнє світло.

20–26 жовтня 2025 року — це час внутрішнього підсилення та м’якої трансформації.

Тиждень не про зовнішні прориви, а про глибше відчуття себе, свого ритму та правильного темпу. Дерева цього періоду допомагають прожити осінь усвідомлено: з опорою на себе, довірою до процесу і стабільністю, яка народжується всередині.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

