Кельтський гороскоп дерев на 20–26 жовтня 2025 року: Ракам — тепла підтримка, Козорогам — внутрішня сила

Тиждень із 20 по 26 жовтня 2025 року відкриває перехідний етап осені: зовнішній рух стихає, а внутрішній — посилюється. Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього тижня підказують, що сила проявляється не в напрузі, а в тихій зібраності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі тижня

Овен — Смерека : стриманість, зосередженість і повернення самоконтролю.

Телець — Липа : душевне тепло, м’якість і турбота про власний комфорт.

Близнята — Маслина : примирення, дипломатичність і лагідність у стосунках.

Рак — Верба : інтуїтивність, чутливість і тепла емоційна підтримка.

Лев — Кипарис : внутрішня висота, самоповага і збереження енергетичних меж.

Діва — Клен : ясність мислення, чисті наміри і стратегічне бачення.

Терези — Горобина : турбота про зв’язки, доброзичливість і баланс у взаємодії.

Скорпіон — Дуб : глибинна сила та емоційна зрілість без різких жестів.

Стрілець — Сосна : витривалість, спокійний темп і стійкість у важливих рішеннях.

Козоріг — Бук : внутрішній стрижень, тверезість оцінок і готовність до довгих дистанцій.

Водолій — Осика : м’яка трансформація, прийняття нового без тиску.

Риби — Яблуня: душевна легкість, творче відновлення, внутрішнє світло.

20–26 жовтня 2025 року — це час внутрішнього підсилення та м’якої трансформації.

Тиждень не про зовнішні прориви, а про глибше відчуття себе, свого ритму та правильного темпу. Дерева цього періоду допомагають прожити осінь усвідомлено: з опорою на себе, довірою до процесу і стабільністю, яка народжується всередині.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

