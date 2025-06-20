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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
4 хв

Кельтський гороскоп дерев на 20 червня 2025 року: Ракам можна проявити слабкість, а Левам потрібно стати лідерами

Гороскоп на 20 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Кельтський гороскоп дерев — це древній природний календар, створений друїдами. Він базується на річному циклі дерев, де кожен день пов’язаний із певним деревом, яке передає енергію дня, впливає на настрій і події. Це не просто символи — це своєрідні “рослинні архетипи”, які допомагають людині знайти себе в гармонії з природою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

20 червня проходить під знаком дуба — могутнього охоронця істини й честі. Його енергія дарує стійкість, благородство, рішучість. Це день внутрішнього зміцнення: ідеальний для ухвалення мудрих рішень, розмов із собою, і творення на роки вперед.

Гороскоп для кожного знаку зодіаку

Овен

Дерево дня: ліщина
Порада: вас тягне до нового — і це чудово. Але сьогодні варто діяти не імпульсивно, а стратегічно. День сприятливий для створення плану майбутньої ініціативи. Навіть найсміливіші ідеї матимуть шанс на реалізацію, якщо ви не згорите на старті.

Телець

Дерево дня: граб
Порада: ви сьогодні центр спокою — острів стабільності у вирі емоцій інших. Займіться своїм тілом: фізичні навантаження, турбота про здоров’я та просте задоволення від смаку їжі принесуть глибоке задоволення. Не варто замикатись — поділіться світлом із близькими.

Близнята

Дерево дня: сосна
Порада: день ідеально підходить для зміни обстановки: навіть коротка поїздка може надихнути. Спілкування з новими людьми розкриє нові думки, а стара знайома ідея — несподівано набуде актуальності. Слухайте, спостерігайте, ловіть сигнали.

Рак

Дерево дня: виноградна лоза
Порада: ваша емоційна глибина сьогодні особливо сильна. Скористайтеся цим для творчості чи глибокої розмови. Не бійтеся проявити слабкість — це шлях до сили. День для душевних визнань і вміння прощати (особливо себе).

Лев

Дерево дня: секвоя
Порада: ви — як дерево, що сягає неба. Ваш авторитет помітний, та головне — як ви його використовуєте. Стати лідером — не кричати голосніше, а чути тихі голоси поруч. Сьогодні ви надихаєте не грандіозністю, а людяністю.

Діва

Дерево дня: липа
Порада: ваші природні аналітичні здібності посилюються енергією м’якої турботи. День вдалий для упорядкування думок і середовища. Якщо щось не ідеальне — не сваріть себе, а дозвольте бути в процесі. Мала добра справа сьогодні зробить велике завтра.

Терези

Дерево дня: в’яз
Порада: сьогодні вас вабить гармонія — не лише зовнішня, а й внутрішня. Чудовий день для примирення, переосмислення конфліктів або створення чогось красивого: візуальне, музичне, літературне мистецтво стане потужним інструментом самовираження.

Скорпіон

Дерево дня: чорна береза
Порада: вам не обов’язково знати все наперед — просто довіртеся процесу. Якщо щось здається дивним або нелогічним — придивіться ближче. Інтуїція сьогодні проривається крізь логіку. Особливо корисно провести час у тиші або на природі.

Стрілець

Дерево дня: горіх
Порада: ваша жага до свободи сьогодні поєднується з дивовижною здатністю бачити суть речей. Уважно стежте за тим, що вам пропонують — серед буденних слів можуть бути доленосні підказки. Вечір ідеальний для перегляду планів на літо.

Козеріг

Дерево дня: ялина
Порада: ви здатні мислити масштабно — і це привід пишатися. Але сьогодні день м’якого гальмування. Не варто поспішати. Тиша, природа, книжка або час із дітьми — усе це зарядить батареї на наступні великі кроки.

Водолій

Дерево дня: бук
Порада: час структурувати свою креативність. Стільки ідей, що можна загубитися. Виділіть одну й доведіть її до дії. День сприяє технологіям, пошукам нових платформ, створенню чогось унікального для інших. Ви можете бути прикладом — покажіть світу свою інакшість.

Риби

Дерево дня: осика
Порада: ви — наче струмок, що проходить через гірські скелі. Сьогодні день для очищення. Випишіть усе, що турбує, у щоденник або проговоріть. Після слів приходить свобода. Ідеальний вечір — з ароматом чаю, при свічках або в компанії душевної музики.

День дуба — це заклик пам’ятати про свою гідність і глибину. Ви сильні не тоді, коли кричите — а коли мовчки стоїте за своє.
Нехай ваше дерево сьогодні дасть вам підтримку, натхнення й трохи спокою серед змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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