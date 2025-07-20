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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 20 липня 2025 року: Тельцям — заспокоєння горобини, Скорпіонам — трансформація тиса, Рибам — натхнення верби

Кельтський гороскоп на 20 липня 2025 року запрошує прислухатися до свого внутрішнього ритму і природного потоку — сьогодні кожне дерево приносить свою спрямованість до тіла й душі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

20 липня продовжує вплив кельтської символіки природи — день запрошує шукати внутрішню гармонію через контакт з природою й відчуття ритмів дерев. Це доба для м’яких змін і присутності в моменті.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках — дерево дня

Овни — глід

Глід дарує вам стриманість і мудрість. Імпульси можна спрямувати у конструктивне річище — без бажання домінувати.

Тельці — горобина

Горобина допомагає очистити думки і заспокоїти емоційний фон. Саме час для творчих ідей і душевного відпочинку.

Близнята — ясен

Ясен надихає на щирий діалог. Ваше слово може стати підтримкою і натхненням для інших.

Раки — вільха

Вільха загострює інтуїцію й сприяє сімейному затишку. Проводьте час із близькими — це наповнює.

Леви — дуб

Дуб надає стійкість і авторитет. Сьогодні ви можете допомагати іншим своїм прикладом.

Діви — бук

Бук структурує думки й допомагає впорядкувати справи. Ідеальний час для організації особистого простору.

Терези — береза

Береза відновлює баланс і енергетично очищає. Використайте день для душевної рівноваги та розв'язання невеликих питань.

Скорпіони — тис

Тис допомагає глибоко трансформуватися. Старі образи спадають, і дух стає міцнішим.

Стрільці — горіх

Горіх пробуджує мудрість і стратегічне мислення. Вечір може принести нові ідеї.

Козороги — бук

Бук структуризує життя — зосередьтеся на плануванні майбутнього і чітких діях.

Водолії — тополя

Тополя відкриває доступ до духовної інтуїції. Прислухайтесь до внутрішніх передчуттів.

Риби — верба

Верба заспокоює і надихає. Творчі пориви сьогодні можуть мати найпотужніших стрибок.

Поради природи на 20 липня

  • Проведіть час на свіжому повітрі або біля води — це допоможе синхронізуватись з енергією дня.

  • Не прагніть кардинальних змін — краще м’яко налаштувати внутрішній компас.

  • Зосередьтеся на балансі між дією і спокоєм — і кожне дерево принесе свій дар.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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