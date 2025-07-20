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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 20 липня 2025 року: Тельцям — заспокоєння горобини, Скорпіонам — трансформація тиса, Рибам — натхнення верби
Кельтський гороскоп на 20 липня 2025 року запрошує прислухатися до свого внутрішнього ритму і природного потоку — сьогодні кожне дерево приносить свою спрямованість до тіла й душі.
20 липня продовжує вплив кельтської символіки природи — день запрошує шукати внутрішню гармонію через контакт з природою й відчуття ритмів дерев. Це доба для м’яких змін і присутності в моменті.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках — дерево дня
Овни — глід
Глід дарує вам стриманість і мудрість. Імпульси можна спрямувати у конструктивне річище — без бажання домінувати.
Тельці — горобина
Горобина допомагає очистити думки і заспокоїти емоційний фон. Саме час для творчих ідей і душевного відпочинку.
Близнята — ясен
Ясен надихає на щирий діалог. Ваше слово може стати підтримкою і натхненням для інших.
Раки — вільха
Вільха загострює інтуїцію й сприяє сімейному затишку. Проводьте час із близькими — це наповнює.
Леви — дуб
Дуб надає стійкість і авторитет. Сьогодні ви можете допомагати іншим своїм прикладом.
Діви — бук
Бук структурує думки й допомагає впорядкувати справи. Ідеальний час для організації особистого простору.
Терези — береза
Береза відновлює баланс і енергетично очищає. Використайте день для душевної рівноваги та розв'язання невеликих питань.
Скорпіони — тис
Тис допомагає глибоко трансформуватися. Старі образи спадають, і дух стає міцнішим.
Стрільці — горіх
Горіх пробуджує мудрість і стратегічне мислення. Вечір може принести нові ідеї.
Козороги — бук
Бук структуризує життя — зосередьтеся на плануванні майбутнього і чітких діях.
Водолії — тополя
Тополя відкриває доступ до духовної інтуїції. Прислухайтесь до внутрішніх передчуттів.
Риби — верба
Верба заспокоює і надихає. Творчі пориви сьогодні можуть мати найпотужніших стрибок.
Поради природи на 20 липня
Проведіть час на свіжому повітрі або біля води — це допоможе синхронізуватись з енергією дня.
Не прагніть кардинальних змін — краще м’яко налаштувати внутрішній компас.
Зосередьтеся на балансі між дією і спокоєм — і кожне дерево принесе свій дар.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.