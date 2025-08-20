Кельтський гороскоп дерев на 20 серпня 2025 року: Левам — рух вперед, Дівам — відновлення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть організувати свої думки й справи так, щоб рухати вперед із впевненістю та внутрішньою гармонією.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — дуб : внутрішня стійкість для впевнених починань.

Телець — каштан : теплота в спілкуванні й стабільність у стосунках.

Близнята — береза : свіжі ідеї та легкість у висловах.

Рак — верба : емоційне оновлення й відкритість до нових вражень.

Лев — горіх : сяюча харизма, яка надихає як самого себе, так і оточення.

Діва — горобина: увага до дрібниць — ключ до відновлення рівноваги.

Терези — осика : гнучкість у відносинах й уміння пристосовуватися.

Скорпіон — тис : глибина інтуїції і здатність залишатися сильним у внутрішніх процесах.

Стрілець — клен : енергія відкриття й бажання рухатися вперед.

Козоріг — самшит : дисципліна й чіткість у реалізації завдань.

Водолій — гліцинія : творчий потік і натхнення всупереч обмеженням.

Риби — плющ: чутливий зв’язок із навколишнім світом і здатність до внутрішнього зцілення.

20 серпня — день гармонійного балансу між дією та деталями. Дерева-покровителі дарують силу уточнити свої цілі, рухатися впевнено і водночас залишатися чутливим до дрібниць, які формують великий шлях.

