Кельтський гороскоп дерев на 20 серпня 2025 року: Левам — рух вперед, Дівам — відновлення

20 серпня 2025 року — день, коли активність має поєднуватися з уважним відчуттям деталей. Це ідеальний момент для рішучих кроків, але тих, які насамперед зважені і продумані.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть організувати свої думки й справи так, щоб рухати вперед із впевненістю та внутрішньою гармонією.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — дуб: внутрішня стійкість для впевнених починань.

  • Телець — каштан: теплота в спілкуванні й стабільність у стосунках.

  • Близнята — береза: свіжі ідеї та легкість у висловах.

  • Рак — верба: емоційне оновлення й відкритість до нових вражень.

  • Лев — горіх: сяюча харизма, яка надихає як самого себе, так і оточення.

  • Діва — горобина: увага до дрібниць — ключ до відновлення рівноваги.

  • Терези — осика: гнучкість у відносинах й уміння пристосовуватися.

  • Скорпіон — тис: глибина інтуїції і здатність залишатися сильним у внутрішніх процесах.

  • Стрілець — клен: енергія відкриття й бажання рухатися вперед.

  • Козоріг — самшит: дисципліна й чіткість у реалізації завдань.

  • Водолій — гліцинія: творчий потік і натхнення всупереч обмеженням.

  • Риби — плющ: чутливий зв’язок із навколишнім світом і здатність до внутрішнього зцілення.

20 серпня — день гармонійного балансу між дією та деталями. Дерева-покровителі дарують силу уточнити свої цілі, рухатися впевнено і водночас залишатися чутливим до дрібниць, які формують великий шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

