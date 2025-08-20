- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 20 серпня 2025 року: Левам — рух вперед, Дівам — відновлення
20 серпня 2025 року — день, коли активність має поєднуватися з уважним відчуттям деталей. Це ідеальний момент для рішучих кроків, але тих, які насамперед зважені і продумані.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть організувати свої думки й справи так, щоб рухати вперед із впевненістю та внутрішньою гармонією.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — дуб: внутрішня стійкість для впевнених починань.
Телець — каштан: теплота в спілкуванні й стабільність у стосунках.
Близнята — береза: свіжі ідеї та легкість у висловах.
Рак — верба: емоційне оновлення й відкритість до нових вражень.
Лев — горіх: сяюча харизма, яка надихає як самого себе, так і оточення.
Діва — горобина: увага до дрібниць — ключ до відновлення рівноваги.
Терези — осика: гнучкість у відносинах й уміння пристосовуватися.
Скорпіон — тис: глибина інтуїції і здатність залишатися сильним у внутрішніх процесах.
Стрілець — клен: енергія відкриття й бажання рухатися вперед.
Козоріг — самшит: дисципліна й чіткість у реалізації завдань.
Водолій — гліцинія: творчий потік і натхнення всупереч обмеженням.
Риби — плющ: чутливий зв’язок із навколишнім світом і здатність до внутрішнього зцілення.
20 серпня — день гармонійного балансу між дією та деталями. Дерева-покровителі дарують силу уточнити свої цілі, рухатися впевнено і водночас залишатися чутливим до дрібниць, які формують великий шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
