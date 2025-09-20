ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 20 вересня 2025 року: Овнам — рішучість, Терезам — душевна рівновага

20 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати активність і внутрішній спокій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку віднайти баланс між силою волі та потребою у гармонії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: рішучість і впевненість у власних діях.

  • Телець — Липа: тепло у стосунках і стабільність у щоденному житті.

  • Близнята — Осика: легкість у справах і гнучкість у спілкуванні.

  • Рак — Яблуня: душевний затишок і щирість у стосунках.

  • Лев — Бук: мудрість і далекоглядність допомагають у плануванні.

  • Діва — Сосна: витривалість і стійкість у складних завданнях.

  • Терези — Маслина: душевна рівновага і гармонія у взаєминах.

  • Скорпіон — Горобина: емоційна щирість і підтримка від близьких.

  • Стрілець — Клен: нові ідеї та натхнення у щоденних справах.

  • Козоріг — В’яз: організованість і сила волі у роботі.

  • Водолій — Слива: внутрішній баланс і м’якість у спілкуванні.

  • Риби — Смерека: стабільність і витримка в особистих і робочих питаннях.

20 вересня 2025 року сприятиме врівноваженості й упевненим крокам. Дерева-покровителі підтримають прагнення до гармонії, допоможуть уникнути поспіху та зробити день спокійним і результативним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie