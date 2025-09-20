- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 20 вересня 2025 року: Овнам — рішучість, Терезам — душевна рівновага
20 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати активність і внутрішній спокій.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку віднайти баланс між силою волі та потребою у гармонії.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: рішучість і впевненість у власних діях.
Телець — Липа: тепло у стосунках і стабільність у щоденному житті.
Близнята — Осика: легкість у справах і гнучкість у спілкуванні.
Рак — Яблуня: душевний затишок і щирість у стосунках.
Лев — Бук: мудрість і далекоглядність допомагають у плануванні.
Діва — Сосна: витривалість і стійкість у складних завданнях.
Терези — Маслина: душевна рівновага і гармонія у взаєминах.
Скорпіон — Горобина: емоційна щирість і підтримка від близьких.
Стрілець — Клен: нові ідеї та натхнення у щоденних справах.
Козоріг — В’яз: організованість і сила волі у роботі.
Водолій — Слива: внутрішній баланс і м’якість у спілкуванні.
Риби — Смерека: стабільність і витримка в особистих і робочих питаннях.
20 вересня 2025 року сприятиме врівноваженості й упевненим крокам. Дерева-покровителі підтримають прагнення до гармонії, допоможуть уникнути поспіху та зробити день спокійним і результативним.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
