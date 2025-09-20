Кельтський гороскоп дерев на 20 вересня 2025 року: Овнам — рішучість, Терезам — душевна рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку віднайти баланс між силою волі та потребою у гармонії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : рішучість і впевненість у власних діях.

Телець — Липа : тепло у стосунках і стабільність у щоденному житті.

Близнята — Осика : легкість у справах і гнучкість у спілкуванні.

Рак — Яблуня : душевний затишок і щирість у стосунках.

Лев — Бук : мудрість і далекоглядність допомагають у плануванні.

Діва — Сосна : витривалість і стійкість у складних завданнях.

Терези — Маслина : душевна рівновага і гармонія у взаєминах.

Скорпіон — Горобина : емоційна щирість і підтримка від близьких.

Стрілець — Клен : нові ідеї та натхнення у щоденних справах.

Козоріг — В’яз : організованість і сила волі у роботі.

Водолій — Слива : внутрішній баланс і м’якість у спілкуванні.

Риби — Смерека: стабільність і витримка в особистих і робочих питаннях.

20 вересня 2025 року сприятиме врівноваженості й упевненим крокам. Дерева-покровителі підтримають прагнення до гармонії, допоможуть уникнути поспіху та зробити день спокійним і результативним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

