Кельтський гороскоп дерев на 21–27 липня 2025 року: Левам — ясність у виборі, Рибам — гнучкість і м’якість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський або друїдський гороскоп — це давня система, заснована на шануванні дерев як живих істот і духовних провідників. Згідно з віруваннями кельтів, кожному періоду року відповідає певне дерево, яке впливає на характер людини, її життєві виклики та духовну місію. На відміну від класичної астрології, ця система тісно пов’язана з природним циклом, лісами та зміною сезонів. У кельтів дерева були не лише джерелом життя, а й символами мудрості, сили та зв’язку між світами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Панівне дерево періоду: береза (24 червня – 4 серпня)

Береза — символ жіночої сили, чистоти, інтуїції та нових початків. Вона дає легкість переходів, підтримує у складних виборах і очищує від зайвого. У цей період важливо прислухатися до себе, берегти свої ресурси та відкриватися новим можливостям.

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Прогноз для кожного знака зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня) — ясен

Ясен додає вам внутрішньої впевненості. Це гарний час для сміливих ініціатив та рішень, які давно відкладалися. Упевненість і прямота — ваші союзники.

Телець (20 квітня – 20 травня) — глід

Глід підтримує у трансформаціях, яких ви, можливо, намагаєтесь уникнути. Погляньте страхам в очі — зміни на краще вже поруч. Відпускайте минуле м’яко, але рішуче.

Близнята (21 травня – 21 червня) — в’яз

В’яз допомагає структурувати думки й відокремити важливе від зайвого. Займіться плануванням, впорядкуйте завали — як у просторі, так і в голові.

Рак (22 червня – 22 липня) — верба

Верба — дерево води й емоцій. Дозвольте собі побути в тиші, відчути, що насправді вас турбує. Це не тиждень для зовнішнього наступу, а для внутрішнього зцілення.

Лев (23 липня – 22 серпня) — береза

Ваше панівне дерево цього тижня! Береза надає вам ясності, натхнення й підтримки. Ви в центрі уваги, і це чудовий період, щоб проявити себе щиро та світло.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — бук

Бук закликає до порядку. Завершуйте незакінчені справи, наводьте лад у фінансах і думках. Це ідеальний тиждень для аналізу та підбивання підсумків.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — ліщина

Ліщина приносить інтуїтивні одкровення. Відповіді на ваші запити можуть прийти несподівано — через сон, символ або чиюсь випадкову фразу. Будьте уважні до знаків.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — тис

Тис веде вас до глибинних внутрішніх змін. Це не легкий, але важливий час — ви закладаєте фундамент нового етапу свого життя. Не бійтеся йти вглиб.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — дуб

Дуб — дерево сили, стабільності та честі. Ви здатні бути опорою не лише для себе, а й для інших. Ваші слова мають вагу — використовуйте їх мудро.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — граб

Граб допомагає витримати напругу. Ви маєте сили для тривалих проєктів, і цей тиждень — час невидимої, але дуже цінної роботи над основами майбутнього.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — осика

Осика очищає вас від старого. Ви відчуватимете потребу попрощатися з тим, що більше не резонує. Це добре. Простір має звільнитися для нового.

Риби (19 лютого – 20 березня) — інжир

Інжир — символ витонченості, внутрішньої гармонії та м’якого розвитку. Вам не потрібно тиснути на себе — прийміть своє нинішнє місце в житті з вдячністю.

Загалом тиждень під покровом берези спонукає до очищення, м’яких змін і нових початків. Кожне дерево дарує підказку, як краще взаємодіяти з собою, іншими й світом. Довіртесь природному ритму — і він проведе вас через усе.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.