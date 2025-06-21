Кельтський гороскоп дерев на 21 червня 2025 року: Рибам варто довіритися інтуїції, а Левам — зміцнити позиції

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев — це давня система знань, у якій кожен період року відповідає певному дереву, що символізує не лише риси характеру народжених у цей час людей, а й енергетику самих днів. У кельтській традиції дерева вважались священними, а їхня сила — здатною впливати на людську долю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

21 червня, день літнього сонцестояння, проходить під енергією дуба (10 червня – 7 липня) — одного з найпотужніших дерев у кельтському пантеоні. Дуб символізує мудрість, витривалість, справедливість і силу духу. У цей день важливо опиратись на внутрішню основу, зберігати стійкість і робити рішення з глибини серця.

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Овен (21 березня – 19 квітня) — верба

Верба символізує чутливість, глибоке відчуття ситуації та адаптивність.

Добрий час для внутрішнього гартування, емпатичних дій та емоційної гнучкості.

Телець (20 квітня – 20 травня) — олива

Олива — символ миру, стабільності та гармонії. Сприятливий день для налагодження родинного спокою та внутрішньої рівноваги.

Близнята (21 травня – 20 червня) — граб

Граб уособлює порядок, ясність думки та відчуття структури. Підходить для аналізу справ, наведення ладу в думках і діях.

Рак (21 червня – 22 липня) — береза

Береза — символ очищення, оновлення й нових початків. День особливо сприятливий для сімейних справ, духовної віднови й зародження свіжих ідей.

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Лев (23 липня – 22 серпня) — каштан

Каштан — символ сили, захисту й благородства. Сприятливий момент для прояву лідерства, досягнень і підтримки інших.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — ялина

Ялина уособлює витривалість, твердість характеру й мудрість. Ідеальний день для концентрації на деталях та витриманих кроках.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — дуб

Дуб символізує рівновагу, справедливість і довговічність. Найкращий час для встановлення партнерських зв’язків та прийняття збалансованих рішень.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — тополя

Тополя уособлює трансформацію, глибоку силу і внутрішнє очищення. Можливі глибинні внутрішні зміни — варто спрямувати енергію в розвиток.

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Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — сосна

Молода сосна — символ росту, свободи і натхнення. День підходить для нових починань, руху вперед і натхнення.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — липа

Липа — дерево мудрості, спокою та соціальних зв’язків. Час встановити тісніші контакти, зберегти душевну гармонію.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — бук

Бук символізує інтелект, творчість та ясну думку. Сприятливий час для новаторських ідей, інтелектуальних викликів та обміну думками.

Риби (19 лютого – 20 березня) — верес

Верес — символ інтуїції, чуттєвості й глибокої сприйнятливості. День для довіри внутрішньому голосу, занурення в уяву й емоційне відновлення.

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У день, коли Сонце сягає найвищої точки, енергія Дуба посилює все, що ми вирішуємо і робимо. Це ідеальний момент для утвердження життєвих принципів, відновлення внутрішньої сили та переосмислення шляху, яким ідеш. Дуб не закликає до різких змін — він говорить про мудрі рішення, тверді позиції і здатність стояти міцно навіть у складні часи. Саме таке налаштування зробить день сонцестояння справді особливим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.