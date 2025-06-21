ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп дерев на 21 червня 2025 року: Рибам варто довіритися інтуїції, а Левам — зміцнити позиції

Гороскоп на 21 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтський гороскоп дерев — це давня система знань, у якій кожен період року відповідає певному дереву, що символізує не лише риси характеру народжених у цей час людей, а й енергетику самих днів. У кельтській традиції дерева вважались священними, а їхня сила — здатною впливати на людську долю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

21 червня, день літнього сонцестояння, проходить під енергією дуба (10 червня – 7 липня) — одного з найпотужніших дерев у кельтському пантеоні. Дуб символізує мудрість, витривалість, справедливість і силу духу. У цей день важливо опиратись на внутрішню основу, зберігати стійкість і робити рішення з глибини серця.

Овен (21 березня – 19 квітня) — верба

Верба символізує чутливість, глибоке відчуття ситуації та адаптивність.
Добрий час для внутрішнього гартування, емпатичних дій та емоційної гнучкості.

Телець (20 квітня – 20 травня) — олива

Олива — символ миру, стабільності та гармонії. Сприятливий день для налагодження родинного спокою та внутрішньої рівноваги.

Близнята (21 травня – 20 червня) — граб

Граб уособлює порядок, ясність думки та відчуття структури. Підходить для аналізу справ, наведення ладу в думках і діях.

Рак (21 червня – 22 липня) — береза

Береза — символ очищення, оновлення й нових початків. День особливо сприятливий для сімейних справ, духовної віднови й зародження свіжих ідей.

Лев (23 липня – 22 серпня) — каштан

Каштан — символ сили, захисту й благородства. Сприятливий момент для прояву лідерства, досягнень і підтримки інших.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — ялина

Ялина уособлює витривалість, твердість характеру й мудрість. Ідеальний день для концентрації на деталях та витриманих кроках.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — дуб

Дуб символізує рівновагу, справедливість і довговічність. Найкращий час для встановлення партнерських зв’язків та прийняття збалансованих рішень.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — тополя

Тополя уособлює трансформацію, глибоку силу і внутрішнє очищення. Можливі глибинні внутрішні зміни — варто спрямувати енергію в розвиток.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — сосна

Молода сосна — символ росту, свободи і натхнення. День підходить для нових починань, руху вперед і натхнення.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — липа

Липа — дерево мудрості, спокою та соціальних зв’язків. Час встановити тісніші контакти, зберегти душевну гармонію.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — бук

Бук символізує інтелект, творчість та ясну думку. Сприятливий час для новаторських ідей, інтелектуальних викликів та обміну думками.

Риби (19 лютого – 20 березня) — верес

Верес — символ інтуїції, чуттєвості й глибокої сприйнятливості. День для довіри внутрішньому голосу, занурення в уяву й емоційне відновлення.

У день, коли Сонце сягає найвищої точки, енергія Дуба посилює все, що ми вирішуємо і робимо. Це ідеальний момент для утвердження життєвих принципів, відновлення внутрішньої сили та переосмислення шляху, яким ідеш. Дуб не закликає до різких змін — він говорить про мудрі рішення, тверді позиції і здатність стояти міцно навіть у складні часи. Саме таке налаштування зробить день сонцестояння справді особливим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie