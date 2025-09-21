Кельтський гороскоп дерев на 21 вересня 2025 року: Стрільцям — нові ідеї, Ракам — емоційна чутливість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти нові можливості та зміцнити стосунки з близькими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Сосна : витривалість і сила духу у важливих завданнях.

Телець — Дуб : упевненість і рішучість у власних діях.

Близнята — Маслина : гармонія у справах і врівноваженість у стосунках.

Рак — Верба : чутливість і глибоке відчуття емоцій.

Лев — Осика : легкість і вміння пристосовуватись до змін.

Діва — Бук : мудрість і стратегічність у виборі рішень.

Терези — Липа : тепло, ніжність і душевний комфорт.

Скорпіон — В’яз : логіка та структура у важливих процесах.

Стрілець — Клен : нові ідеї й натхнення у справах.

Козоріг — Горобина : турбота про інших і відданість стосункам.

Водолій — Яблуня : оптимізм і душевне тепло у щоденних подіях.

Риби — Слива: внутрішня рівновага й душевний спокій.

21 вересня 2025 року стане днем натхнення та гармонії. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між новими ідеями та емоційною чутливістю, щоб упевнено рухатися вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

