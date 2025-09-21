- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 21 вересня 2025 року: Стрільцям — нові ідеї, Ракам — емоційна чутливість
21 вересня 2025 року — день, коли варто відкритися натхненню й водночас берегти душевну рівновагу.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти нові можливості та зміцнити стосунки з близькими.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Сосна: витривалість і сила духу у важливих завданнях.
Телець — Дуб: упевненість і рішучість у власних діях.
Близнята — Маслина: гармонія у справах і врівноваженість у стосунках.
Рак — Верба: чутливість і глибоке відчуття емоцій.
Лев — Осика: легкість і вміння пристосовуватись до змін.
Діва — Бук: мудрість і стратегічність у виборі рішень.
Терези — Липа: тепло, ніжність і душевний комфорт.
Скорпіон — В’яз: логіка та структура у важливих процесах.
Стрілець — Клен: нові ідеї й натхнення у справах.
Козоріг — Горобина: турбота про інших і відданість стосункам.
Водолій — Яблуня: оптимізм і душевне тепло у щоденних подіях.
Риби — Слива: внутрішня рівновага й душевний спокій.
21 вересня 2025 року стане днем натхнення та гармонії. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між новими ідеями та емоційною чутливістю, щоб упевнено рухатися вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.