ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 21 вересня 2025 року: Стрільцям — нові ідеї, Ракам — емоційна чутливість

21 вересня 2025 року — день, коли варто відкритися натхненню й водночас берегти душевну рівновагу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти нові можливості та зміцнити стосунки з близькими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Сосна: витривалість і сила духу у важливих завданнях.

  • Телець — Дуб: упевненість і рішучість у власних діях.

  • Близнята — Маслина: гармонія у справах і врівноваженість у стосунках.

  • Рак — Верба: чутливість і глибоке відчуття емоцій.

  • Лев — Осика: легкість і вміння пристосовуватись до змін.

  • Діва — Бук: мудрість і стратегічність у виборі рішень.

  • Терези — Липа: тепло, ніжність і душевний комфорт.

  • Скорпіон — В’яз: логіка та структура у важливих процесах.

  • Стрілець — Клен: нові ідеї й натхнення у справах.

  • Козоріг — Горобина: турбота про інших і відданість стосункам.

  • Водолій — Яблуня: оптимізм і душевне тепло у щоденних подіях.

  • Риби — Слива: внутрішня рівновага й душевний спокій.

21 вересня 2025 року стане днем натхнення та гармонії. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між новими ідеями та емоційною чутливістю, щоб упевнено рухатися вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie