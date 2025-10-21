Кельтський гороскоп дерев на 21 жовтня 2025 року: Ракам — підтримка, Водоліям — ясність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають знайти той стан спокою, в якому народжуються правильні рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Смерека : зібраність, самодисципліна та опора на себе.

Телець — Верба : емоційна м’якість та інтуїтивність у справах.

Близнята — Маслина : миролюбність і рівновага в комунікації.

Рак — Липа : підтримка, тепло та сімейний затишок.

Лев — Кипарис : розсудливість і внутрішня сталість.

Діва — Яблуня : доброзичливість, легкість і щирі контакти з людьми.

Терези — Бук : внутрішня мудрість і вміння зберігати гармонію.

Скорпіон — Граб : фокус, витримка й уважність у важливих дрібницях.

Стрілець — Осика : спонтанність через гнучкість, без втрати балансу.

Козоріг — Клен : натхнення у прагматичних кроках, ширше бачення.

Водолій — Дуб : ясність, сила позиції й емоційна зрілість.

Риби — Горобина: душевна рівновага та тихе світло доброти.

21 жовтня 2025 року сприяє м’якому, але впевненому укріпленню внутрішніх опор. Це день, коли прості рішення даються легко, а внутрішній світ мовчки формує зовнішні кроки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

