Астрологія
221
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 21 жовтня 2025 року: Ракам — підтримка, Водоліям — ясність

21 жовтня 2025 року приносить енергію внутрішньої стабільності та м’якого руху вперед. Осінній період підштовхує до усвідомленості, душевного тепла і турботи про власні кордони.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають знайти той стан спокою, в якому народжуються правильні рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Смерека: зібраність, самодисципліна та опора на себе.

  • Телець — Верба: емоційна м’якість та інтуїтивність у справах.

  • Близнята — Маслина: миролюбність і рівновага в комунікації.

  • Рак — Липа: підтримка, тепло та сімейний затишок.

  • Лев — Кипарис: розсудливість і внутрішня сталість.

  • Діва — Яблуня: доброзичливість, легкість і щирі контакти з людьми.

  • Терези — Бук: внутрішня мудрість і вміння зберігати гармонію.

  • Скорпіон — Граб: фокус, витримка й уважність у важливих дрібницях.

  • Стрілець — Осика: спонтанність через гнучкість, без втрати балансу.

  • Козоріг — Клен: натхнення у прагматичних кроках, ширше бачення.

  • Водолій — Дуб: ясність, сила позиції й емоційна зрілість.

  • Риби — Горобина: душевна рівновага та тихе світло доброти.

21 жовтня 2025 року сприяє м’якому, але впевненому укріпленню внутрішніх опор. Це день, коли прості рішення даються легко, а внутрішній світ мовчки формує зовнішні кроки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

