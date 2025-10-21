- Дата публікації
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 21 жовтня 2025 року: Ракам — підтримка, Водоліям — ясність
21 жовтня 2025 року приносить енергію внутрішньої стабільності та м’якого руху вперед. Осінній період підштовхує до усвідомленості, душевного тепла і турботи про власні кордони.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають знайти той стан спокою, в якому народжуються правильні рішення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Смерека: зібраність, самодисципліна та опора на себе.
Телець — Верба: емоційна м’якість та інтуїтивність у справах.
Близнята — Маслина: миролюбність і рівновага в комунікації.
Рак — Липа: підтримка, тепло та сімейний затишок.
Лев — Кипарис: розсудливість і внутрішня сталість.
Діва — Яблуня: доброзичливість, легкість і щирі контакти з людьми.
Терези — Бук: внутрішня мудрість і вміння зберігати гармонію.
Скорпіон — Граб: фокус, витримка й уважність у важливих дрібницях.
Стрілець — Осика: спонтанність через гнучкість, без втрати балансу.
Козоріг — Клен: натхнення у прагматичних кроках, ширше бачення.
Водолій — Дуб: ясність, сила позиції й емоційна зрілість.
Риби — Горобина: душевна рівновага та тихе світло доброти.
21 жовтня 2025 року сприяє м’якому, але впевненому укріпленню внутрішніх опор. Це день, коли прості рішення даються легко, а внутрішній світ мовчки формує зовнішні кроки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
