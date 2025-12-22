Кельтський гороскоп дерев на 22–28 грудня 2025 року: тиждень після сонцестояння і м’якого входу в новий цикл

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Тиждень після зимового сонцестояння в кельтській традиції вважається часом укорінення нового світла. Це не період активних дій, а фаза внутрішнього налаштування, стабілізації та поступового повернення сил.

Кельтські дерева цього тижня підтримують спокій, внутрішню чесність, завершення старого та формування нових намірів без поспіху.

Гороскоп на 22–28 грудня 2025 року

Овен — Вільха

Спрямована дія, внутрішній імпульс.

Прогноз: ви відчуваєте бажання рухатися вперед, але тиждень радить не поспішати. Краще окреслити напрямок і підготувати ґрунт для дій у січні.

Телець — Сосна

Стабільність, витривалість, опора.

Прогноз: тиждень сприяє заземленню. Добре займатися домом, тілом, фінансами, створювати відчуття безпеки і ладу.

Близнята — Ясен

Рух, ідеї, формування майбутнього.

Прогноз: з’являються думки й плани на новий рік. Не все ще зрозуміло, але напрямок уже вимальовується. Дайте ідеям час дозріти.

Рак — Яблуня

Тепло, турбота, емоційне відновлення.

Прогноз: дуже м’який період. Добре бути з близькими, відновлювати сили, дозволити собі спокій і турботу без почуття провини.

Лев — Кедр

Гідність, внутрішня сила, самоповага.

Прогноз: ви усвідомлюєте свою цінність незалежно від зовнішніх оцінок. Тиждень підтримує внутрішню стабільність і зріле лідерство.

Діва — Ліщина

Мудрість, аналіз, внутрішні висновки.

Прогноз: ви підбиваєте підсумки року. Чудовий час для аналізу, планування, спокійного мислення й стратегічних нотаток.

Терези — Олива

Мир, баланс, примирення.

Прогноз: тиждень сприяє внутрішній рівновазі. Ви можете відпустити напруженість, примиритися з минулим і знайти спокій у теперішньому.

Скорпіон — Бузина

Завершення, очищення, трансформація.

Прогноз: старий цикл остаточно закривається. Це період внутрішнього очищення, навіть якщо він відбувається тихо і без зовнішніх подій.

Стрілець — Береза

Оновлення, новий початок.

Прогноз: усередині з’являється відчуття нового старту. Тиждень добре підходить для формування намірів і м’якого перезапуску.

Козоріг — Дуб

Стійкість, відповідальність, довгий шлях.

Прогноз: ви тримаєте курс. Навіть у тиші цього тижня ви зміцнюєте фундамент майбутніх рішень і дій.

Водолій — Тополя

Самоусвідомлення, чесність із собою.

Прогноз: ви ясно розумієте, що хочете змінити у новому році. Тиждень для внутрішніх рішень, без потреби щось пояснювати іншим.

Риби — Верба

Інтуїція, духовна чутливість.

Прогноз: ви дуже чутливі до енергій періоду. Корисні тиша, вода, відпочинок, щоденник і м’які духовні практики.

22–28 грудня — це тиждень тиші після переламу, коли нове світло вже народилося, але ще потребує обережного ставлення. Кельтські дерева радять не поспішати, берегти ресурс і дозволити новому циклу сформуватися природно. Саме в цій тиші закладається сила наступного року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

