Кельтський гороскоп дерев на 22–28 вересня 2025 року: Тельцям — стабільність, Рибам — душевна рівновага
Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року пройде під знаком гармонії та поступових змін. Це час, коли важливо зберігати внутрішній баланс, завершувати розпочате й водночас бути готовими до нових можливостей.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як кожному знаку зодіаку найкраще використати енергію цього періоду.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила і впевненість допоможуть рухатися вперед рішучими кроками.
Телець — Сосна: стабільність і витривалість у щоденних завданнях.
Близнята — Клен: нові ідеї й натхнення у справах.
Рак — Верба: чутливість і гармонія у стосунках.
Лев — Бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.
Діва — Осика: гнучкість і легкість у прийнятті рішень.
Терези — Маслина: душевна рівновага та миролюбність у взаєминах.
Скорпіон — В’яз: сила волі та дисципліна у роботі.
Стрілець — Ясен: ясність мислення та натхнення для нових кроків.
Козоріг — Смерека: витримка й надійність у складних завданнях.
Водолій — Горобина: емоційна щирість і здатність підтримати інших.
Риби — Слива: душевна рівновага й відчуття внутрішнього спокою.
22–28 вересня 2025 року стане часом, коли варто поєднувати силу та м’якість. Дерева-покровителі підтримають прагнення до стабільності, допоможуть уникати надмірних хвилювань і підкажуть, як зберегти гармонію у стосунках і справах.
