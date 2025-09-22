Кельтський гороскоп дерев на 22–28 вересня 2025 року: Тельцям — стабільність, Рибам — душевна рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як кожному знаку зодіаку найкраще використати енергію цього періоду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила і впевненість допоможуть рухатися вперед рішучими кроками.

Телець — Сосна : стабільність і витривалість у щоденних завданнях.

Близнята — Клен : нові ідеї й натхнення у справах.

Рак — Верба : чутливість і гармонія у стосунках.

Лев — Бук : мудрість і далекоглядність у плануванні.

Діва — Осика : гнучкість і легкість у прийнятті рішень.

Терези — Маслина : душевна рівновага та миролюбність у взаєминах.

Скорпіон — В’яз : сила волі та дисципліна у роботі.

Стрілець — Ясен : ясність мислення та натхнення для нових кроків.

Козоріг — Смерека : витримка й надійність у складних завданнях.

Водолій — Горобина : емоційна щирість і здатність підтримати інших.

Риби — Слива: душевна рівновага й відчуття внутрішнього спокою.

22–28 вересня 2025 року стане часом, коли варто поєднувати силу та м’якість. Дерева-покровителі підтримають прагнення до стабільності, допоможуть уникати надмірних хвилювань і підкажуть, як зберегти гармонію у стосунках і справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

