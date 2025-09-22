ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 22–28 вересня 2025 року: Тельцям — стабільність, Рибам — душевна рівновага

Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року пройде під знаком гармонії та поступових змін. Це час, коли важливо зберігати внутрішній баланс, завершувати розпочате й водночас бути готовими до нових можливостей.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як кожному знаку зодіаку найкраще використати енергію цього періоду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила і впевненість допоможуть рухатися вперед рішучими кроками.

  • Телець — Сосна: стабільність і витривалість у щоденних завданнях.

  • Близнята — Клен: нові ідеї й натхнення у справах.

  • Рак — Верба: чутливість і гармонія у стосунках.

  • Лев — Бук: мудрість і далекоглядність у плануванні.

  • Діва — Осика: гнучкість і легкість у прийнятті рішень.

  • Терези — Маслина: душевна рівновага та миролюбність у взаєминах.

  • Скорпіон — В’яз: сила волі та дисципліна у роботі.

  • Стрілець — Ясен: ясність мислення та натхнення для нових кроків.

  • Козоріг — Смерека: витримка й надійність у складних завданнях.

  • Водолій — Горобина: емоційна щирість і здатність підтримати інших.

  • Риби — Слива: душевна рівновага й відчуття внутрішнього спокою.

22–28 вересня 2025 року стане часом, коли варто поєднувати силу та м’якість. Дерева-покровителі підтримають прагнення до стабільності, допоможуть уникати надмірних хвилювань і підкажуть, як зберегти гармонію у стосунках і справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

