Кельтський гороскоп дерев на 22 серпня 2025 року: Терезам — ясність думки, Стрільцям — рух уперед

Дерева-покровителі кельтського гороскопа надають підтримки у тих сферах, де важливі концентрація і ініціатива.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Береза : оновлення у сприйнятті, легкість у вираженні думок.

Телець — Кипарис : внутрішня стійкість і спокій, бажання зберігати рівновагу.

Близнята — Інжир : теплі ідеї, здатність знаходити гармонію в спілкуванні.

Рак — Бук : дисципліна душі, чітке планування внутрішніх ресурсів.

Лев — Горобина : інтуїтивна сила, емоційна мудрість, яка веде в потрібному напрямку.

Діва — Маслина : миролюбство, прагнення до глибшого розуміння обставин.

Терези — Осика : баланс між логікою і гнучкістю в думках.

Скорпіон — В’яз : внутрішній порядок, структуровані переміни.

Стрілець — Клен : активний рух, бажання відкривати нове.

Козоріг — Каштан : справедливий підхід до справ, стабільна сила характеру.

Водолій — Самшит : упевненість у планах і витримка під час змін.

Риби — Липа: чуттєвість, відкритість до внутрішнього відгуку світу.

22 серпня — день, коли ясність думки веде за собою. Дерева-покровителі допомагають поєднати спокій і дію, знайти баланс між логікою й інтуїцією, і упевнено крокувати вперед.

