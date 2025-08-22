ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 22 серпня 2025 року: Терезам — ясність думки, Стрільцям — рух уперед

22 серпня 2025 року — ідеальний день для прийняття обдуманих рішень та руху до нових горизонтів. Енергія дня сприяє ясності мислення і активним діям, мотивуючи поєднувати спокій і впевненість.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа надають підтримки у тих сферах, де важливі концентрація і ініціатива.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Береза: оновлення у сприйнятті, легкість у вираженні думок.

  • Телець — Кипарис: внутрішня стійкість і спокій, бажання зберігати рівновагу.

  • Близнята — Інжир: теплі ідеї, здатність знаходити гармонію в спілкуванні.

  • Рак — Бук: дисципліна душі, чітке планування внутрішніх ресурсів.

  • Лев — Горобина: інтуїтивна сила, емоційна мудрість, яка веде в потрібному напрямку.

  • Діва — Маслина: миролюбство, прагнення до глибшого розуміння обставин.

  • Терези — Осика: баланс між логікою і гнучкістю в думках.

  • Скорпіон — В’яз: внутрішній порядок, структуровані переміни.

  • Стрілець — Клен: активний рух, бажання відкривати нове.

  • Козоріг — Каштан: справедливий підхід до справ, стабільна сила характеру.

  • Водолій — Самшит: упевненість у планах і витримка під час змін.

  • Риби — Липа: чуттєвість, відкритість до внутрішнього відгуку світу.

22 серпня — день, коли ясність думки веде за собою. Дерева-покровителі допомагають поєднати спокій і дію, знайти баланс між логікою й інтуїцією, і упевнено крокувати вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

