Кельтський гороскоп дерев на 22 вересня 2025 року: Дівам — уважність, Левам — стабільність
22 вересня 2025 року — день осіннього рівнодення, який символізує баланс світла й темряви. Це особливий час для гармонізації внутрішнього світу та зовнішніх справ.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як найкраще використати енергію цього дня.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила й рішучість у щоденних справах.
Телець — Ясен: ясність мислення й уміння бачити головне.
Близнята — Маслина: миролюбність і здатність зберігати рівновагу.
Рак — Слива: ніжність і душевний комфорт у стосунках.
Лев — Сосна: стабільність і витривалість у складних завданнях.
Діва — Граб: уважність до деталей і чіткість у плануванні.
Терези — Липа: тепло у взаєминах і внутрішня гармонія.
Скорпіон — Осика: гнучкість в ухваленні рішень та адаптивність.
Стрілець — Клен: натхнення й нові ідеї для розвитку.
Козоріг — В’яз: дисципліна й логіка у важливих діях.
Водолій — Горобина: турбота про інших і щирість у спілкуванні.
Риби — Бук: мудрість і далекоглядність у життєвих виборах.
22 вересня 2025 року стане днем гармонії та рівноваги. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку відчути внутрішній баланс, поєднати силу з м’якістю і зробити правильні кроки у важливих справах.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
