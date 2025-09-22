ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 22 вересня 2025 року: Дівам — уважність, Левам — стабільність

22 вересня 2025 року — день осіннього рівнодення, який символізує баланс світла й темряви. Це особливий час для гармонізації внутрішнього світу та зовнішніх справ.

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як найкраще використати енергію цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила й рішучість у щоденних справах.

  • Телець — Ясен: ясність мислення й уміння бачити головне.

  • Близнята — Маслина: миролюбність і здатність зберігати рівновагу.

  • Рак — Слива: ніжність і душевний комфорт у стосунках.

  • Лев — Сосна: стабільність і витривалість у складних завданнях.

  • Діва — Граб: уважність до деталей і чіткість у плануванні.

  • Терези — Липа: тепло у взаєминах і внутрішня гармонія.

  • Скорпіон — Осика: гнучкість в ухваленні рішень та адаптивність.

  • Стрілець — Клен: натхнення й нові ідеї для розвитку.

  • Козоріг — В’яз: дисципліна й логіка у важливих діях.

  • Водолій — Горобина: турбота про інших і щирість у спілкуванні.

  • Риби — Бук: мудрість і далекоглядність у життєвих виборах.

22 вересня 2025 року стане днем гармонії та рівноваги. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку відчути внутрішній баланс, поєднати силу з м’якістю і зробити правильні кроки у важливих справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

