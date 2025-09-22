Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як найкраще використати енергію цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила й рішучість у щоденних справах.

Телець — Ясен : ясність мислення й уміння бачити головне.

Близнята — Маслина : миролюбність і здатність зберігати рівновагу.

Рак — Слива : ніжність і душевний комфорт у стосунках.

Лев — Сосна : стабільність і витривалість у складних завданнях.

Діва — Граб : уважність до деталей і чіткість у плануванні.

Терези — Липа : тепло у взаєминах і внутрішня гармонія.

Скорпіон — Осика : гнучкість в ухваленні рішень та адаптивність.

Стрілець — Клен : натхнення й нові ідеї для розвитку.

Козоріг — В’яз : дисципліна й логіка у важливих діях.

Водолій — Горобина : турбота про інших і щирість у спілкуванні.

Риби — Бук: мудрість і далекоглядність у життєвих виборах.

22 вересня 2025 року стане днем гармонії та рівноваги. Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку відчути внутрішній баланс, поєднати силу з м’якістю і зробити правильні кроки у важливих справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

