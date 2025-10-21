ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 22 жовтня 2025 року: Дівам — ясність, Левам — внутрішня опора

22 жовтня 2025 року — день, коли душевна рівновага стає головним ресурсом.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Осінь поступово веде до глибшого самозаглиблення, і дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають знову знайти опору в собі, повертаючи розсудливість і м’яку впевненість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Горобина: душевність, теплота й уміння підтримати інших.

  • Телець — Смерека: внутрішня стійкість і здатність зберігати рівновагу.

  • Близнята — Липа: врівноваженість, м’якість і приємні взаємодії.

  • Рак — Верба: інтуїція, чутливість та емоційне слухання себе.

  • Лев — Дуб: внутрішня опора, стабільність і впевненість.

  • Діва — Клен: ясність думок, бачення перспектив і логічність.

  • Терези — Маслина: дипломатичність, примирення і м’яка гармонізація.

  • Скорпіон — Сосна: витривалість, глибинна сила й здатність тримати напрям.

  • Стрілець — Яблуня: легкість, натхнення й доброзичливість.

  • Козоріг — Бук: далекоглядність, тверезість оцінок і впорядкованість.

  • Водолій — Осика: гнучкість і готовність м’яко змінювати курс.

  • Риби — Кипарис: спокій, внутрішня висота і глибоке самопізнання.

22 жовтня 2025 року — це день внутрішнього врівноваження. Енергія не підштовхує до поспіху — навпаки, допомагає зупинитися, зібратися та діяти усвідомлено. Дерева-покровителі підтримують м’яку силу, яка народжується з тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

