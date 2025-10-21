- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 22 жовтня 2025 року: Дівам — ясність, Левам — внутрішня опора
22 жовтня 2025 року — день, коли душевна рівновага стає головним ресурсом.
Осінь поступово веде до глибшого самозаглиблення, і дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають знову знайти опору в собі, повертаючи розсудливість і м’яку впевненість.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Горобина: душевність, теплота й уміння підтримати інших.
Телець — Смерека: внутрішня стійкість і здатність зберігати рівновагу.
Близнята — Липа: врівноваженість, м’якість і приємні взаємодії.
Рак — Верба: інтуїція, чутливість та емоційне слухання себе.
Лев — Дуб: внутрішня опора, стабільність і впевненість.
Діва — Клен: ясність думок, бачення перспектив і логічність.
Терези — Маслина: дипломатичність, примирення і м’яка гармонізація.
Скорпіон — Сосна: витривалість, глибинна сила й здатність тримати напрям.
Стрілець — Яблуня: легкість, натхнення й доброзичливість.
Козоріг — Бук: далекоглядність, тверезість оцінок і впорядкованість.
Водолій — Осика: гнучкість і готовність м’яко змінювати курс.
Риби — Кипарис: спокій, внутрішня висота і глибоке самопізнання.
22 жовтня 2025 року — це день внутрішнього врівноваження. Енергія не підштовхує до поспіху — навпаки, допомагає зупинитися, зібратися та діяти усвідомлено. Дерева-покровителі підтримують м’яку силу, яка народжується з тиші.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.