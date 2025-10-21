Кельтський гороскоп дерев на 22 жовтня 2025 року: Дівам — ясність, Левам — внутрішня опора

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Осінь поступово веде до глибшого самозаглиблення, і дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають знову знайти опору в собі, повертаючи розсудливість і м’яку впевненість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Горобина : душевність, теплота й уміння підтримати інших.

Телець — Смерека : внутрішня стійкість і здатність зберігати рівновагу.

Близнята — Липа : врівноваженість, м’якість і приємні взаємодії.

Рак — Верба : інтуїція, чутливість та емоційне слухання себе.

Лев — Дуб : внутрішня опора, стабільність і впевненість.

Діва — Клен : ясність думок, бачення перспектив і логічність.

Терези — Маслина : дипломатичність, примирення і м’яка гармонізація.

Скорпіон — Сосна : витривалість, глибинна сила й здатність тримати напрям.

Стрілець — Яблуня : легкість, натхнення й доброзичливість.

Козоріг — Бук : далекоглядність, тверезість оцінок і впорядкованість.

Водолій — Осика : гнучкість і готовність м’яко змінювати курс.

Риби — Кипарис: спокій, внутрішня висота і глибоке самопізнання.

22 жовтня 2025 року — це день внутрішнього врівноваження. Енергія не підштовхує до поспіху — навпаки, допомагає зупинитися, зібратися та діяти усвідомлено. Дерева-покровителі підтримують м’яку силу, яка народжується з тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

