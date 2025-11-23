Кельтський гороскоп дерев на 23 листопада 2025 року: Близнятам — легкість, Козорогам — зібраність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Дерева-покровителі цього дня підтримують м’яку зосередженість, врівноважені рішення й емоційну стабільність.

Дерева-покровителі

Овни — Маслина

Маслина допомагає діяти спокійно та дипломатично. Ви відчуваєте внутрішню стабільність і не реагуєте на дрібні подразники.

Тельці — Осика

Осика знімає напруження й повертає внутрішній баланс. Гарний день для тихого відпочинку або завершення дрібних справ.

Реклама

Близнята — Береза

Береза приносить легкість і свіже мислення. Ви швидко знаходите рішення й легко рухаєтесь уперед.

Раки — Клен

Клен допомагає впорядкувати емоції. Ви бачите глибше й можете приймати продумані рішення.

Леви — Липа

Липа дарує м’яку підтримку і душевну теплоту. День сприятливий для спілкування з тими, хто вас надихає.

Діви — Горобина

Горобина дає внутрішню стійкість і м’яку рішучість. Ви легко витримуєте складні моменти.

Реклама

Терези — Дуб

Дуб укріплює впевненість і послідовність. Ви твердо стоїте на своїх позиціях, але без жорсткості.

Скорпіони — Бук

Бук структурує думки та додає внутрішнього порядку. День вдалий для планування й системної роботи.

Стрільці — Кипарис

Кипарис підтримує глибоку зосередженість. Ви легко бачите напрямок, навіть якщо шлях ще не повністю окреслений.

Козороги — Смерека

Смерека приносить відчуття зібраності та витривалості. Ви здатні довести до кінця складне завдання.

Реклама

Водолії — Верба

Верба відкриває інтуїтивне бачення. Час довіритися відчуттям і не поспішати з висновками.

Риби — Слива

Слива дає емоційну м’якість і заспокоює. День сприятливий для творчості або тиші.

23 листопада 2025 року — день тихої ясності й м’якої сили. Дерева цього дня допомагають уповільнитись, зібрати думки й прийняти рішення без поспіху. Ви рухаєтесь у власному темпі — і саме це приносить гармонію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.