Кельтський гороскоп дерев на 23 серпня 2025 року: Рибам — душевна глибина, Терезам — ясність у справах

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть залишатися у зв’язку з почуттями й одночасно сприятимуть концентрації на головному.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Кипарис : внутрішня стійкість, здатність зберігати спокій навіть у напружених ситуаціях.

Телець — Інжир : тепло, спокій та бажання ділитися гармонією з оточенням.

Близнята — Бук : структурованість у мисленні, ясність у плануванні своїх справ.

Рак — Горобина : емоційна підтримка, відкритість для душевного діалогу і турбота про близьких.

Лев — Маслина : миролюбність у стосунках та прагнення до внутрішньої гармонії.

Діва — Осика: гнучкість у підходах, здатність легко адаптуватися за обставин.

Терези — В’яз : прагнення до збалансованих рішень, логіка, що слідує за почуттями.

Скорпіон — Клен : активність морального масштабу, корисні зміни на ґрунті особистої сили.

Стрілець — Каштан : здатність зберігати щедрість навіть у напружених обставинах.

Козоріг — Самшит : дисципліна, витримка і прагматичність у реалізації задумів.

Водолій — Дуб : надійність у діях, внутрішня опора, яка допомагає безпечно рухатися вперед.

Риби — Липа: глибоке чуттєве відчуття, здатність відновлюватися через духовний зв’язок зі світом.

23 серпня — день, коли душевна чутливість і розуміння стають вашим найкращим ресурсом. Дерева-покровителі допомагають поєднати внутрішню глибину з ясністю рішень, зберігаючи гармонію й упевнено рухатися далі.

