Кельтський гороскоп дерев на 23 серпня 2025 року: Рибам — душевна глибина, Терезам — ясність у справах
23 серпня 2025 року — день, коли важливо поєднати внутрішню чутливість із чіткістю дій. Природа підтримує гармонійні рішення та допомагає зберігати душевну рівновагу.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть залишатися у зв’язку з почуттями й одночасно сприятимуть концентрації на головному.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — Кипарис: внутрішня стійкість, здатність зберігати спокій навіть у напружених ситуаціях.
Телець — Інжир: тепло, спокій та бажання ділитися гармонією з оточенням.
Близнята — Бук: структурованість у мисленні, ясність у плануванні своїх справ.
Рак — Горобина: емоційна підтримка, відкритість для душевного діалогу і турбота про близьких.
Лев — Маслина: миролюбність у стосунках та прагнення до внутрішньої гармонії.
Діва — Осика: гнучкість у підходах, здатність легко адаптуватися за обставин.
Терези — В’яз: прагнення до збалансованих рішень, логіка, що слідує за почуттями.
Скорпіон — Клен: активність морального масштабу, корисні зміни на ґрунті особистої сили.
Стрілець — Каштан: здатність зберігати щедрість навіть у напружених обставинах.
Козоріг — Самшит: дисципліна, витримка і прагматичність у реалізації задумів.
Водолій — Дуб: надійність у діях, внутрішня опора, яка допомагає безпечно рухатися вперед.
Риби — Липа: глибоке чуттєве відчуття, здатність відновлюватися через духовний зв’язок зі світом.
23 серпня — день, коли душевна чутливість і розуміння стають вашим найкращим ресурсом. Дерева-покровителі допомагають поєднати внутрішню глибину з ясністю рішень, зберігаючи гармонію й упевнено рухатися далі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
