Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 23 серпня 2025 року: Рибам — душевна глибина, Терезам — ясність у справах

23 серпня 2025 року — день, коли важливо поєднати внутрішню чутливість із чіткістю дій. Природа підтримує гармонійні рішення та допомагає зберігати душевну рівновагу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть залишатися у зв’язку з почуттями й одночасно сприятимуть концентрації на головному.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Кипарис: внутрішня стійкість, здатність зберігати спокій навіть у напружених ситуаціях.

  • Телець — Інжир: тепло, спокій та бажання ділитися гармонією з оточенням.

  • Близнята — Бук: структурованість у мисленні, ясність у плануванні своїх справ.

  • Рак — Горобина: емоційна підтримка, відкритість для душевного діалогу і турбота про близьких.

  • Лев — Маслина: миролюбність у стосунках та прагнення до внутрішньої гармонії.

  • Діва — Осика: гнучкість у підходах, здатність легко адаптуватися за обставин.

  • Терези — В’яз: прагнення до збалансованих рішень, логіка, що слідує за почуттями.

  • Скорпіон — Клен: активність морального масштабу, корисні зміни на ґрунті особистої сили.

  • Стрілець — Каштан: здатність зберігати щедрість навіть у напружених обставинах.

  • Козоріг — Самшит: дисципліна, витримка і прагматичність у реалізації задумів.

  • Водолій — Дуб: надійність у діях, внутрішня опора, яка допомагає безпечно рухатися вперед.

  • Риби — Липа: глибоке чуттєве відчуття, здатність відновлюватися через духовний зв’язок зі світом.

23 серпня — день, коли душевна чутливість і розуміння стають вашим найкращим ресурсом. Дерева-покровителі допомагають поєднати внутрішню глибину з ясністю рішень, зберігаючи гармонію й упевнено рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

