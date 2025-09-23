Кельтський гороскоп дерев на 23 вересня 2025 року: Тельцям — душевний комфорт, Водоліям — нові горизонти

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти гармонію та впевнено крокувати вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Сосна : витривалість і стійкість у повсякденних завданнях.

Телець — Липа : душевний комфорт і тепло у взаєминах.

Близнята — Яблуня : оптимізм і радість від простих речей.

Рак — Маслина : миролюбність і здатність налагоджувати стосунки.

Лев — Осика : легкість і гнучкість у нових ситуаціях.

Діва — Бук : мудрість і стратегічний підхід до завдань.

Терези — Верба : емоційна чутливість і гармонія.

Скорпіон — Дуб : сила і впевненість у власних кроках.

Стрілець — Клен : натхнення і нові ідеї для розвитку.

Козоріг — В’яз : дисципліна і стабільність у справах.

Водолій — Горобина : нові горизонти і щирість у спілкуванні.

Риби — Слива: внутрішня рівновага й душевний спокій.

23 вересня 2025 року стане днем гармонії та відкриттів. Дерева-покровителі підкажуть, як знайти баланс між чутливістю й силою, відкривати нові можливості та зберігати внутрішній спокій.

