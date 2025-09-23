- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Кельтський гороскоп дерев на 23 вересня 2025 року: Тельцям — душевний комфорт, Водоліям — нові горизонти
23 вересня 2025 року — день, коли варто зосередитися на внутрішньому балансі та відкритості новим можливостям.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти гармонію та впевнено крокувати вперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Сосна: витривалість і стійкість у повсякденних завданнях.
Телець — Липа: душевний комфорт і тепло у взаєминах.
Близнята — Яблуня: оптимізм і радість від простих речей.
Рак — Маслина: миролюбність і здатність налагоджувати стосунки.
Лев — Осика: легкість і гнучкість у нових ситуаціях.
Діва — Бук: мудрість і стратегічний підхід до завдань.
Терези — Верба: емоційна чутливість і гармонія.
Скорпіон — Дуб: сила і впевненість у власних кроках.
Стрілець — Клен: натхнення і нові ідеї для розвитку.
Козоріг — В’яз: дисципліна і стабільність у справах.
Водолій — Горобина: нові горизонти і щирість у спілкуванні.
Риби — Слива: внутрішня рівновага й душевний спокій.
23 вересня 2025 року стане днем гармонії та відкриттів. Дерева-покровителі підкажуть, як знайти баланс між чутливістю й силою, відкривати нові можливості та зберігати внутрішній спокій.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.