Астрологія
68
1 хв

Кельтський гороскоп дерев на 23 вересня 2025 року: Тельцям — душевний комфорт, Водоліям — нові горизонти

23 вересня 2025 року — день, коли варто зосередитися на внутрішньому балансі та відкритості новим можливостям.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти гармонію та впевнено крокувати вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Сосна: витривалість і стійкість у повсякденних завданнях.

  • Телець — Липа: душевний комфорт і тепло у взаєминах.

  • Близнята — Яблуня: оптимізм і радість від простих речей.

  • Рак — Маслина: миролюбність і здатність налагоджувати стосунки.

  • Лев — Осика: легкість і гнучкість у нових ситуаціях.

  • Діва — Бук: мудрість і стратегічний підхід до завдань.

  • Терези — Верба: емоційна чутливість і гармонія.

  • Скорпіон — Дуб: сила і впевненість у власних кроках.

  • Стрілець — Клен: натхнення і нові ідеї для розвитку.

  • Козоріг — В’яз: дисципліна і стабільність у справах.

  • Водолій — Горобина: нові горизонти і щирість у спілкуванні.

  • Риби — Слива: внутрішня рівновага й душевний спокій.

23 вересня 2025 року стане днем гармонії та відкриттів. Дерева-покровителі підкажуть, як знайти баланс між чутливістю й силою, відкривати нові можливості та зберігати внутрішній спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

