Кельтський гороскоп дерев на 23 жовтня 2025 року: Овнам — виразність, Рибам — емоційна рівновага

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають побачити те, що приховане за поверхнею, і знайти нову якість внутрішньої стійкості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Клен : чіткість думок, структурність і вміння бачити шлях уперед.

Телець — Кипарис : тиха сила, самоповага і внутрішня зібраність.

Близнята — Липа : душевна м’якість і рівновага у контакті з людьми.

Рак — Горобина : тепло, підтримка близьких і легка турбота про себе.

Лев — Смерека : опора, стабільність і збереження внутрішнього спокою.

Діва — Маслина : дипломатичність, м’яка мудрість і вміння діяти через спокій.

Терези — Осика : гнучкість, прийняття й емоційна рухливість.

Скорпіон — Дуб : глибинна стійкість і відновлення сили зсередини.

Стрілець — Верба : інтуїція, чутливість і м’якість без втрати напрямку.

Козоріг — Граб : концентрація, процесність і вірність обраній меті.

Водолій — Яблуня : легкість серця, гарний обмін енергією з іншими.

Риби — Слива: внутрішнє вирівнювання, емоційна тиша і м’яке відновлення.

23 жовтня 2025 року відкриває двері до глибших смислів. Це день, коли тиша стає силою, а усвідомленість — захистом. Дерева-покровителі підсилюють внутрішнє коріння, нагадуючи: справжні зміни починаються не зовні, а зсередини.

