Астрологія
337
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 23 жовтня 2025 року: Овнам — виразність, Рибам — емоційна рівновага

23 жовтня 2025 року починає сезон глибшого самопізнання. Сонце входить у знак Скорпіона, і природа переходить у фазу зосередженості, тиші та внутрішнього заглиблення.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають побачити те, що приховане за поверхнею, і знайти нову якість внутрішньої стійкості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Клен: чіткість думок, структурність і вміння бачити шлях уперед.

  • Телець — Кипарис: тиха сила, самоповага і внутрішня зібраність.

  • Близнята — Липа: душевна м’якість і рівновага у контакті з людьми.

  • Рак — Горобина: тепло, підтримка близьких і легка турбота про себе.

  • Лев — Смерека: опора, стабільність і збереження внутрішнього спокою.

  • Діва — Маслина: дипломатичність, м’яка мудрість і вміння діяти через спокій.

  • Терези — Осика: гнучкість, прийняття й емоційна рухливість.

  • Скорпіон — Дуб: глибинна стійкість і відновлення сили зсередини.

  • Стрілець — Верба: інтуїція, чутливість і м’якість без втрати напрямку.

  • Козоріг — Граб: концентрація, процесність і вірність обраній меті.

  • Водолій — Яблуня: легкість серця, гарний обмін енергією з іншими.

  • Риби — Слива: внутрішнє вирівнювання, емоційна тиша і м’яке відновлення.

23 жовтня 2025 року відкриває двері до глибших смислів. Це день, коли тиша стає силою, а усвідомленість — захистом. Дерева-покровителі підсилюють внутрішнє коріння, нагадуючи: справжні зміни починаються не зовні, а зсередини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

