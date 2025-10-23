- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 23 жовтня 2025 року: Овнам — виразність, Рибам — емоційна рівновага
23 жовтня 2025 року починає сезон глибшого самопізнання. Сонце входить у знак Скорпіона, і природа переходить у фазу зосередженості, тиші та внутрішнього заглиблення.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня допомагають побачити те, що приховане за поверхнею, і знайти нову якість внутрішньої стійкості.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Клен: чіткість думок, структурність і вміння бачити шлях уперед.
Телець — Кипарис: тиха сила, самоповага і внутрішня зібраність.
Близнята — Липа: душевна м’якість і рівновага у контакті з людьми.
Рак — Горобина: тепло, підтримка близьких і легка турбота про себе.
Лев — Смерека: опора, стабільність і збереження внутрішнього спокою.
Діва — Маслина: дипломатичність, м’яка мудрість і вміння діяти через спокій.
Терези — Осика: гнучкість, прийняття й емоційна рухливість.
Скорпіон — Дуб: глибинна стійкість і відновлення сили зсередини.
Стрілець — Верба: інтуїція, чутливість і м’якість без втрати напрямку.
Козоріг — Граб: концентрація, процесність і вірність обраній меті.
Водолій — Яблуня: легкість серця, гарний обмін енергією з іншими.
Риби — Слива: внутрішнє вирівнювання, емоційна тиша і м’яке відновлення.
23 жовтня 2025 року відкриває двері до глибших смислів. Це день, коли тиша стає силою, а усвідомленість — захистом. Дерева-покровителі підсилюють внутрішнє коріння, нагадуючи: справжні зміни починаються не зовні, а зсередини.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
