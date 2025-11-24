Кельтський гороскоп дерев на 24 листопада 2025 року: Ракам — душевне тепло, Водоліям — м’яке натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Дерева-покровителі цього дня підтримують спокій, мудрість і гармонійний рух уперед.

Дерева-покровителі

Овни — Горобина

Горобина допомагає зберігати врівноваженість і послідовність. Ви менше реагуєте на подразники й дієте розважливо.

Тельці — Верба

Верба заспокоює внутрішні хвилювання. Добре займатися домашніми справами або тихою творчістю.

Реклама

Близнята — Бук

Бук структурує думки та допомагає розставити акценти. Ви бачите, що справді важливо.

Раки — Липа

Липа приносить душевне тепло й лагідність. День сприятливий для глибоких емоційних розмов.

Леви — Осика

Осика знімає емоційну втому. Ви відчуваєте, як повертається легкість і спокій.

Діви — Маслина

Маслина допомагає налагоджувати стосунки й зберігати дипломатичність. Ви дієте м’яко, але впевнено.

Реклама

Терези — Клен

Клен підтримує м’яку концентрацію. Ви здатні розв’язати складні питання без напруження.

Скорпіони — Смерека

Смерека укріплює внутрішню стійкість і витримку. День вдалий для тривалих завдань.

Стрільці — Ясен.

Ясен дарує ясне спрямування і внутрішню силу. Ви відчуваєте, куди рухатися далі.

Козороги — Дуб

Дуб приносить стабільність у рішеннях. Ви тверезо оцінюєте ситуації й не піддаєтесь зовнішньому тиску.

Реклама

Водолії — Береза

Береза відкриває нове натхнення, але в дуже м’якій формі. Ви готові до свіжих ідей без поспіху.

Риби — Слива

Слива дарує емоційний комфорт і спокійну мудрість. Варто прислухатися до інтуїції.

24 листопада 2025 року — день м'якого, споглядального руху. Дерева цього дня вчать довіряти собі, берегти свій ритм і робити кроки вперед без метушні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.