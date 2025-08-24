- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 24 серпня 2025 року: Тільцям — стабільність, Рибам — внутрішній комфорт
24 серпня 2025 року — день, коли нові можливості вимагають стабільного серця і внутрішнього балансу. Енергія природи допомагає поєднати відкритість у діях із потребою опори і душевного відпочинку.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа забезпечують і спокій, і підтримку, необхідні для впевненої ходи вперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: міцний фундамент для стартів, стійкість у прийнятті важливих рішень.
Телець — Сосна: естетична гармонія, точність у бажанні, здатність створити простір, де вас самих оцінять.
Близнята — Липа: душевне тепло, дипломатичність, здатність ладнати з різними думками.
Рак — Горобина: чуйність, турботливість, підтримка в найтонших питаннях.
Лев — В’яз: організованість у будь-якій формі, зваженість, зрозумілість у діях.
Діва — Інжир: практичне мислення, ясність в ідеях, здатність впливати на життя конкретно й реально.
Терези — Береза: легкість початку, наповнення новими думками, а також прозорість у стосунках.
Скорпіон — Плющ: емпатія, злиття з середовищем, здатність тримати внутрішній ритм.
Стрілець — Граб: упорядкованість у бажаннях і віра в закономірності — шлях до рішучих дій.
Козоріг — Самшит: передбачувана впевненість, працьовитість і підтримка стабільності.
Водолій — Клен: злет ідей, інноваційність мислення, бажання відкривати нове.
Риби — Сосна: вкорінене чуття спокою й естетичної сили, яка веде за собою.
24 серпня — день, коли гармонія всередині стає фундаментом для дії. Дерева-покровителі надають силу, спокій і ясність водночас, дозволяючи впевнено робити кроки вперед, зберігаючи внутрішній комфорт і гладкість взаємодії зі світом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
