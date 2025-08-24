Кельтський гороскоп дерев на 24 серпня 2025 року: Тільцям — стабільність, Рибам — внутрішній комфорт

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа забезпечують і спокій, і підтримку, необхідні для впевненої ходи вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : міцний фундамент для стартів, стійкість у прийнятті важливих рішень.

Телець — Сосна : естетична гармонія, точність у бажанні, здатність створити простір, де вас самих оцінять.

Близнята — Липа : душевне тепло, дипломатичність, здатність ладнати з різними думками.

Рак — Горобина : чуйність, турботливість, підтримка в найтонших питаннях.

Лев — В’яз : організованість у будь-якій формі, зваженість, зрозумілість у діях.

Діва — Інжир : практичне мислення, ясність в ідеях, здатність впливати на життя конкретно й реально.

Терези — Береза : легкість початку, наповнення новими думками, а також прозорість у стосунках.

Скорпіон — Плющ : емпатія, злиття з середовищем, здатність тримати внутрішній ритм.

Стрілець — Граб : упорядкованість у бажаннях і віра в закономірності — шлях до рішучих дій.

Козоріг — Самшит : передбачувана впевненість, працьовитість і підтримка стабільності.

Водолій — Клен : злет ідей, інноваційність мислення, бажання відкривати нове.

Риби — Сосна: вкорінене чуття спокою й естетичної сили, яка веде за собою.

24 серпня — день, коли гармонія всередині стає фундаментом для дії. Дерева-покровителі надають силу, спокій і ясність водночас, дозволяючи впевнено робити кроки вперед, зберігаючи внутрішній комфорт і гладкість взаємодії зі світом.

