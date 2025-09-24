- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 24 вересня 2025 року: Левам — впевненість, Терезам — гармонія
24 вересня 2025 року — день, коли впевненість поєднується з потребою у рівновазі.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішню стабільність та налагодити гармонійні взаємини.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Маслина: миролюбність і прагнення до спокою у стосунках.
Телець — Дуб: сила і стійкість у важливих справах.
Близнята — Осика: легкість у комунікації й уміння швидко адаптуватися.
Рак — Сосна: витривалість і стабільність у роботі.
Лев — Бук: впевненість і мудрість у прийнятті рішень.
Діва — В’яз: дисципліна і структурованість допоможуть уникнути хаосу.
Терези — Липа: душевний комфорт і гармонія у стосунках.
Скорпіон — Смерека: стійкість і здатність завершити розпочате.
Стрілець — Клен: натхнення і нові ідеї для розвитку.
Козоріг — Горобина: емоційна щирість і турбота про близьких.
Водолій — Яблуня: оптимізм і внутрішня легкість.
Риби — Слива: чутливість і душевний баланс.
24 вересня 2025 року сприятиме поєднанню впевненості й рівноваги. Дерева-покровителі допоможуть ухвалювати правильні рішення, підтримувати гармонію у взаєминах і рухатися вперед із внутрішнім спокоєм.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
