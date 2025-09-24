ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Кельтський гороскоп дерев на 24 вересня 2025 року: Левам — впевненість, Терезам — гармонія

24 вересня 2025 року — день, коли впевненість поєднується з потребою у рівновазі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішню стабільність та налагодити гармонійні взаємини.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Маслина: миролюбність і прагнення до спокою у стосунках.

  • Телець — Дуб: сила і стійкість у важливих справах.

  • Близнята — Осика: легкість у комунікації й уміння швидко адаптуватися.

  • Рак — Сосна: витривалість і стабільність у роботі.

  • Лев — Бук: впевненість і мудрість у прийнятті рішень.

  • Діва — В’яз: дисципліна і структурованість допоможуть уникнути хаосу.

  • Терези — Липа: душевний комфорт і гармонія у стосунках.

  • Скорпіон — Смерека: стійкість і здатність завершити розпочате.

  • Стрілець — Клен: натхнення і нові ідеї для розвитку.

  • Козоріг — Горобина: емоційна щирість і турбота про близьких.

  • Водолій — Яблуня: оптимізм і внутрішня легкість.

  • Риби — Слива: чутливість і душевний баланс.

24 вересня 2025 року сприятиме поєднанню впевненості й рівноваги. Дерева-покровителі допоможуть ухвалювати правильні рішення, підтримувати гармонію у взаєминах і рухатися вперед із внутрішнім спокоєм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie