Кельтський гороскоп дерев на 24 вересня 2025 року: Левам — впевненість, Терезам — гармонія

Кельтський гороскоп дерев

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішню стабільність та налагодити гармонійні взаємини.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Маслина : миролюбність і прагнення до спокою у стосунках.

Телець — Дуб : сила і стійкість у важливих справах.

Близнята — Осика : легкість у комунікації й уміння швидко адаптуватися.

Рак — Сосна : витривалість і стабільність у роботі.

Лев — Бук : впевненість і мудрість у прийнятті рішень.

Діва — В’яз : дисципліна і структурованість допоможуть уникнути хаосу.

Терези — Липа : душевний комфорт і гармонія у стосунках.

Скорпіон — Смерека : стійкість і здатність завершити розпочате.

Стрілець — Клен : натхнення і нові ідеї для розвитку.

Козоріг — Горобина : емоційна щирість і турбота про близьких.

Водолій — Яблуня : оптимізм і внутрішня легкість.

Риби — Слива: чутливість і душевний баланс.

24 вересня 2025 року сприятиме поєднанню впевненості й рівноваги. Дерева-покровителі допоможуть ухвалювати правильні рішення, підтримувати гармонію у взаєминах і рухатися вперед із внутрішнім спокоєм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

