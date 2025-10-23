Кельтський гороскоп дерев на 24 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Водоліям — інсайти

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають не поспішати, слухати себе й розуміти, де ваша справжня сила.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Смерека : тиша, самодисципліна і здатність зберігати контроль.

Телець — Липа : м’якість, підтримка і турбота про власний комфорт.

Близнята — Осика : легкість, адаптивність і внутрішня гнучкість.

Рак — Маслина : миролюбність, гармонія та емоційне вирівнювання.

Лев — Бук : стабільність, опора і зібраність у діях.

Діва — Горобина : сердечність, доброта та тепла взаємодія з людьми.

Терези — Кипарис : глибина, внутрішня висота й духовна рівновага.

Скорпіон — Яблуня : ніжність, співчуття і м’яке відкриття серця.

Стрілець — Верба : інтуїція та природна чутливість як ресурс.

Козоріг — Граб : послідовність, фокус і практична мудрість.

Водолій — Дуб : сильне осяяння, ясність і відчуття «я знаю, куди йду».

Риби — Сосна: внутрішня чистота, відновлення і зняття емоційної втоми.

24 жовтня 2025 року — день тихого укріплення. Не боротьба, не надрив, а спокійна зріла сила, що формується зсередини. Саме вона стане фундаментом для глибших змін, які з’являться згодом.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.