- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 24 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Водоліям — інсайти
24 жовтня 2025 року підсилює потребу в опорі та внутрішньому спокої. Це день, коли енергія Скорпіона ще не тисне трансформацією, але вже натякає на глибші внутрішні пошуки.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають не поспішати, слухати себе й розуміти, де ваша справжня сила.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Смерека: тиша, самодисципліна і здатність зберігати контроль.
Телець — Липа: м’якість, підтримка і турбота про власний комфорт.
Близнята — Осика: легкість, адаптивність і внутрішня гнучкість.
Рак — Маслина: миролюбність, гармонія та емоційне вирівнювання.
Лев — Бук: стабільність, опора і зібраність у діях.
Діва — Горобина: сердечність, доброта та тепла взаємодія з людьми.
Терези — Кипарис: глибина, внутрішня висота й духовна рівновага.
Скорпіон — Яблуня: ніжність, співчуття і м’яке відкриття серця.
Стрілець — Верба: інтуїція та природна чутливість як ресурс.
Козоріг — Граб: послідовність, фокус і практична мудрість.
Водолій — Дуб: сильне осяяння, ясність і відчуття «я знаю, куди йду».
Риби — Сосна: внутрішня чистота, відновлення і зняття емоційної втоми.
24 жовтня 2025 року — день тихого укріплення. Не боротьба, не надрив, а спокійна зріла сила, що формується зсередини. Саме вона стане фундаментом для глибших змін, які з’являться згодом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.