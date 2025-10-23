ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 24 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Водоліям — інсайти

24 жовтня 2025 року підсилює потребу в опорі та внутрішньому спокої. Це день, коли енергія Скорпіона ще не тисне трансформацією, але вже натякає на глибші внутрішні пошуки.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають не поспішати, слухати себе й розуміти, де ваша справжня сила.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Смерека: тиша, самодисципліна і здатність зберігати контроль.

  • Телець — Липа: м’якість, підтримка і турбота про власний комфорт.

  • Близнята — Осика: легкість, адаптивність і внутрішня гнучкість.

  • Рак — Маслина: миролюбність, гармонія та емоційне вирівнювання.

  • Лев — Бук: стабільність, опора і зібраність у діях.

  • Діва — Горобина: сердечність, доброта та тепла взаємодія з людьми.

  • Терези — Кипарис: глибина, внутрішня висота й духовна рівновага.

  • Скорпіон — Яблуня: ніжність, співчуття і м’яке відкриття серця.

  • Стрілець — Верба: інтуїція та природна чутливість як ресурс.

  • Козоріг — Граб: послідовність, фокус і практична мудрість.

  • Водолій — Дуб: сильне осяяння, ясність і відчуття «я знаю, куди йду».

  • Риби — Сосна: внутрішня чистота, відновлення і зняття емоційної втоми.

24 жовтня 2025 року — день тихого укріплення. Не боротьба, не надрив, а спокійна зріла сила, що формується зсередини. Саме вона стане фундаментом для глибших змін, які з’являться згодом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

