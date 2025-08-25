- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 25–31 серпня 2025 року: Левам — гнучкість, Козорогам — стійкість
25–31 серпня 2025 року — тиждень завершення літа, коли легкість інтуїції поєднується з ясністю завершення. Це час, щоб відчути внутрішню свободу, відпустити те, що віджило, і водночас обрати нові напрямки з чуйністю й натхненням.
Кельтський гороскоп дерев — це давня система, яка поєднує ритми природи з внутрішнім світом людини. Кожен знак зодіаку має своє дерево-покровителя, що відображає характер, енергію та життєві орієнтири. У період із 25 по 31 серпня 2025 року дерева допоможуть краще зрозуміти себе, побачити напрямки для розвитку і знайти баланс між зовнішнім та внутрішнім.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі тижня:
Овен — Ясен: відкриття нових ідей, ясність думки й пряма дія
Телець — Яблуня: тепло в стосунках, закриття циклів із душею й задоволенням
Близнята — Горіх: натхнення через самовираження й тепло спілкування
Рак — В’яз: організоване завершення справ, структурована чуттєвість
Лев — Осика: гнучкість у стосунках, готовність змінити ставлення, не суть
Діва — Кипарис: сила спокійно завершити й очистити шлях для нового
Терези — Горобина: турбота й довіра в прощальних діях, ніжний прощальний поштовх
Скорпіон — Липа: внутрішнє заспокоєння, гармонія завершення глибинних процесів
Стрілець — Інжир: комфорт у прощанні, тепло в новому відчинянні дверей
Козоріг — Смерека: стійкість навіть у завершенні — опора для майбутнього
Водолій — Верба: творчість у прощальних жестах, легкість рухів уперед
Риби — Плющ: душевне зв’язування з минулим, духовне переплетення емоцій
25–31 серпня 2025 року — тиждень гармонії завершення та натхнення нових початків. Дерева-покровителі допомагають поєднати тепло прощання з відкритістю майбутнього. Це період, коли відпустити — не означає забути, а йти вперед — не втрачаючи душевного комфорту.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.