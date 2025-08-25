Кельтський гороскоп дерев на 25–31 серпня 2025 року: Левам — гнучкість, Козорогам — стійкість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Кельтський гороскоп дерев — це давня система, яка поєднує ритми природи з внутрішнім світом людини. Кожен знак зодіаку має своє дерево-покровителя, що відображає характер, енергію та життєві орієнтири. У період із 25 по 31 серпня 2025 року дерева допоможуть краще зрозуміти себе, побачити напрямки для розвитку і знайти баланс між зовнішнім та внутрішнім.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі тижня:

Овен — Ясен : відкриття нових ідей, ясність думки й пряма дія

Телець — Яблуня : тепло в стосунках, закриття циклів із душею й задоволенням

Близнята — Горіх : натхнення через самовираження й тепло спілкування

Рак — В’яз : організоване завершення справ, структурована чуттєвість

Лев — Осика : гнучкість у стосунках, готовність змінити ставлення, не суть

Діва — Кипарис : сила спокійно завершити й очистити шлях для нового

Терези — Горобина : турбота й довіра в прощальних діях, ніжний прощальний поштовх

Скорпіон — Липа : внутрішнє заспокоєння, гармонія завершення глибинних процесів

Стрілець — Інжир : комфорт у прощанні, тепло в новому відчинянні дверей

Козоріг — Смерека : стійкість навіть у завершенні — опора для майбутнього

Водолій — Верба : творчість у прощальних жестах, легкість рухів уперед

Риби — Плющ: душевне зв’язування з минулим, духовне переплетення емоцій

25–31 серпня 2025 року — тиждень гармонії завершення та натхнення нових початків. Дерева-покровителі допомагають поєднати тепло прощання з відкритістю майбутнього. Це період, коли відпустити — не означає забути, а йти вперед — не втрачаючи душевного комфорту.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.