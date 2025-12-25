- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 25 грудня 2025 року: день тихої радості, оновлення і внутрішнього світла
25 грудня несе енергію спокійної радості, прийняття й м’якого оновлення після глибокої тиші попереднього дня.
Після дня внутрішнього дому й захисту настає момент світлого тепла. У кельтській традиції цей день пов’язаний не з активністю, а з відчуттям: світло повертається, життя триває, і в цьому вже є надія.
Дерева 25 грудня підтримують оновлення, внутрішню м’якість і здатність радіти без напруги — тихо, глибоко, по-справжньому.
Гороскоп на 25 грудня 2025 року
Овен — Береза
Очищення, новий початок.
Прогноз: Усередині виникає відчуття чистого аркуша. День підходить для внутрішнього перезапуску і формування нового наміру.
Телець — Горобина
Захист, внутрішня сила, інтуїція.
Прогноз: Ви відчуваєте себе більш захищено. День допомагає зберегти рівновагу й не піддаватися зовнішньому шуму.
Близнята — В’яз
Відповідальність, зв’язок поколінь.
Прогноз: Ви замислюєтеся про глибші сенси — родину, коріння, традиції. День сприяє теплим розмовам і пам’яті.
Рак — Вільха
Підтримка, емоційна стійкість.
Прогноз: Ви відчуваєте внутрішню опору. Добрий день для турботи про близьких і спокійного перебування разом.
Лев — Падуб
Стійкість у темряві, захист світла.
Прогноз: Ви відчуваєте власну силу без потреби демонстрації. День про внутрішню гідність і спокій.
Діва — Очерет
Глибина, внутрішній слух.
Прогноз: Ви уважні до дрібниць і прихованих сенсів. День підходить для тихих роздумів і внутрішніх відкриттів.
Терези — Клен
Рівновага, краса, гнучкість.
Прогноз: День приносить відчуття гармонії. Ви легко знаходите баланс між своїми бажаннями й потребами інших.
Скорпіон — Тис
Перехід, глибока трансформація.
Прогноз: Усередині завершується важливий процес. Це не кінець, а спокійний перехід на інший рівень.
Стрілець — Яблуня дика
Радість, простота, щедрість.
Прогноз: День приносить легкість і тепло. Добре дозволити собі радість без пояснень і великих планів.
Козоріг — Ялина
Витривалість, захист, стабільність.
Прогноз: Ви зберігаєте внутрішню силу навіть у спокої. День підтримує повільне відновлення й укріплення ресурсу.
Водолій — Плющ
Зв’язок, вірність, підтримка.
Прогноз: Ви відчуваєте, хто справді поруч. День сприяє довірі й м’якій співпраці без тиску.
Риби — Верес
Надія, внутрішнє світло.
Прогноз: День наповнює тихою надією. Ви відчуваєте, що навіть у простих речах є сенс і тепло.
25 грудня — день світлої тиші та спокійної радості. Кельтські дерева цього дня нагадують: не все нове приходить через зусилля. Часто воно народжується там, де є прийняття, тепло і вдячність за те, що вже є.