Кельтський гороскоп дерев на 25 грудня 2025 року: день тихої радості, оновлення і внутрішнього світла

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Після дня внутрішнього дому й захисту настає момент світлого тепла. У кельтській традиції цей день пов’язаний не з активністю, а з відчуттям: світло повертається, життя триває, і в цьому вже є надія.

Дерева 25 грудня підтримують оновлення, внутрішню м’якість і здатність радіти без напруги — тихо, глибоко, по-справжньому.

Гороскоп на 25 грудня 2025 року

Овен — Береза

Очищення, новий початок.

Прогноз: Усередині виникає відчуття чистого аркуша. День підходить для внутрішнього перезапуску і формування нового наміру.

Телець — Горобина

Захист, внутрішня сила, інтуїція.

Прогноз: Ви відчуваєте себе більш захищено. День допомагає зберегти рівновагу й не піддаватися зовнішньому шуму.

Близнята — В’яз

Відповідальність, зв’язок поколінь.

Прогноз: Ви замислюєтеся про глибші сенси — родину, коріння, традиції. День сприяє теплим розмовам і пам’яті.

Рак — Вільха

Підтримка, емоційна стійкість.

Прогноз: Ви відчуваєте внутрішню опору. Добрий день для турботи про близьких і спокійного перебування разом.

Лев — Падуб

Стійкість у темряві, захист світла.

Прогноз: Ви відчуваєте власну силу без потреби демонстрації. День про внутрішню гідність і спокій.

Діва — Очерет

Глибина, внутрішній слух.

Прогноз: Ви уважні до дрібниць і прихованих сенсів. День підходить для тихих роздумів і внутрішніх відкриттів.

Терези — Клен

Рівновага, краса, гнучкість.

Прогноз: День приносить відчуття гармонії. Ви легко знаходите баланс між своїми бажаннями й потребами інших.

Скорпіон — Тис

Перехід, глибока трансформація.

Прогноз: Усередині завершується важливий процес. Це не кінець, а спокійний перехід на інший рівень.

Стрілець — Яблуня дика

Радість, простота, щедрість.

Прогноз: День приносить легкість і тепло. Добре дозволити собі радість без пояснень і великих планів.

Козоріг — Ялина

Витривалість, захист, стабільність.

Прогноз: Ви зберігаєте внутрішню силу навіть у спокої. День підтримує повільне відновлення й укріплення ресурсу.

Водолій — Плющ

Зв’язок, вірність, підтримка.

Прогноз: Ви відчуваєте, хто справді поруч. День сприяє довірі й м’якій співпраці без тиску.

Риби — Верес

Надія, внутрішнє світло.

Прогноз: День наповнює тихою надією. Ви відчуваєте, що навіть у простих речах є сенс і тепло.

25 грудня — день світлої тиші та спокійної радості. Кельтські дерева цього дня нагадують: не все нове приходить через зусилля. Часто воно народжується там, де є прийняття, тепло і вдячність за те, що вже є.