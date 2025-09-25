- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Кельтський гороскоп дерев на 25 вересня 2025 року: Близнятам — легкість, Козорогам — стабільність
25 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати відкритість і життєрадісність із прагненням до порядку й надійності.
Дерева-покровителі допоможуть збалансувати внутрішній світ і зовнішні завдання.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила й рішучість у ключових питаннях.
Телець — Бук: мудрість і стратегічність у плануванні.
Близнята — Осика: легкість у діях і гнучкість у взаєминах.
Рак — Слива: чутливість і ніжність у спілкуванні.
Лев — Яблуня: тепло й оптимізм, що надихають оточення.
Діва — Горобина: турбота про інших і щирість у намірах.
Терези — Маслина: гармонія та миролюбність у взаєминах.
Скорпіон — Смерека: витривалість і здатність зосередитися на важливому.
Стрілець — Клен: натхнення й нові ідеї для розвитку.
Козоріг — В’яз: стабільність і впевненість у власних силах.
Водолій — Липа: душевний комфорт і легкість у спілкуванні.
Риби — Сосна: витримка й рівновага у внутрішньому світі.
25 вересня 2025 року сприятиме ясності та впевненості. Дерева-покровителі допоможуть знайти гармонію між легкістю у справах і стабільністю у планах, щоб день був продуктивним і спокійним.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.