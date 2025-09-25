ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 25 вересня 2025 року: Близнятам — легкість, Козорогам — стабільність

25 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати відкритість і життєрадісність із прагненням до порядку й надійності.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі допоможуть збалансувати внутрішній світ і зовнішні завдання.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила й рішучість у ключових питаннях.

  • Телець — Бук: мудрість і стратегічність у плануванні.

  • Близнята — Осика: легкість у діях і гнучкість у взаєминах.

  • Рак — Слива: чутливість і ніжність у спілкуванні.

  • Лев — Яблуня: тепло й оптимізм, що надихають оточення.

  • Діва — Горобина: турбота про інших і щирість у намірах.

  • Терези — Маслина: гармонія та миролюбність у взаєминах.

  • Скорпіон — Смерека: витривалість і здатність зосередитися на важливому.

  • Стрілець — Клен: натхнення й нові ідеї для розвитку.

  • Козоріг — В’яз: стабільність і впевненість у власних силах.

  • Водолій — Липа: душевний комфорт і легкість у спілкуванні.

  • Риби — Сосна: витримка й рівновага у внутрішньому світі.

25 вересня 2025 року сприятиме ясності та впевненості. Дерева-покровителі допоможуть знайти гармонію між легкістю у справах і стабільністю у планах, щоб день був продуктивним і спокійним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

