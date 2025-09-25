Кельтський гороскоп дерев на 25 вересня 2025 року: Близнятам — легкість, Козорогам — стабільність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі допоможуть збалансувати внутрішній світ і зовнішні завдання.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила й рішучість у ключових питаннях.

Телець — Бук : мудрість і стратегічність у плануванні.

Близнята — Осика : легкість у діях і гнучкість у взаєминах.

Рак — Слива : чутливість і ніжність у спілкуванні.

Лев — Яблуня : тепло й оптимізм, що надихають оточення.

Діва — Горобина : турбота про інших і щирість у намірах.

Терези — Маслина : гармонія та миролюбність у взаєминах.

Скорпіон — Смерека : витривалість і здатність зосередитися на важливому.

Стрілець — Клен : натхнення й нові ідеї для розвитку.

Козоріг — В’яз : стабільність і впевненість у власних силах.

Водолій — Липа : душевний комфорт і легкість у спілкуванні.

Риби — Сосна: витримка й рівновага у внутрішньому світі.

25 вересня 2025 року сприятиме ясності та впевненості. Дерева-покровителі допоможуть знайти гармонію між легкістю у справах і стабільністю у планах, щоб день був продуктивним і спокійним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

